Sant Joan da un impulso al Vial J de Sant Miquel, los carriles bici y la depuradora provisional de Portinatx

El pleno de Sant Joan ha aprobado este jueves la licitación del Vial J de Sant Miquel, con lo que se pondrá en marcha un proyecto que permitirá crear una nueva conexión entre la calle Eivissa y la calle des Port. El proyecto, que contempla la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar la nueva vía, tiene como principal objetivo desviar el tráfico rodado de la travesía principal del núcleo urbano y ha sido recibido con satisfacción por el equipo de gobierno municipal. En este sentido, la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, ha señalado que "el Vial J supone un antes y un después para Sant Miquel. Es una infraestructura clave para hacer del pueblo un lugar más seguro, más amable para los peatones y con mejores espacios para residentes y visitantes".

La propuesta, que ha contado con el voto favorable de todas las fuerzas políticas, ha supuesto una grata sorpresa para el gobierno municipal: "No nos esperábamos tenerlo listo tan pronto".

Antes de aprobar este punto, el pleno ha dado luz verde a la regulación técnica y económica del proyecto de expropiación por tasación conjunta de las fincas afectadas por el trazado del vial de conexión entre las calles Eivissa y des Port.

Aprobada la propuesta para la creación de una red de carriles bici

Además, se ha aprobado por unanimidad la propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Sa Veu des Poble para crear una red de carriles bici que conecte el municipio.

Con ello, la formación liderada por Javier Torres ha conseguido el compromiso del resto de fuerzas políticas para proyectar y construir, en coordinación con el Consell de Ibiza, una red de carriles bici que conecte de forma efectiva y segura los núcleos urbanos de Sant Llorenç, Sant Joan y Sant Miquel.

Por otro lado, se ha dado un paso más en la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) provisional de Portinatx. Tras la aprobación inicial del proyecto, hace apenas dos meses, ahora se ha aprobado el expediente de contratación de las obras para su ejecución. Cabe destacar que la EDAR provisional de Portinatx tiene un presupuesto de unos 2.241.000 euros.

A pesar de que todas las fuerzas políticas se han mostrado conformes con este proyecto, han coincidido en que "no hay que olvidar que esto no deja de ser una solución provisional".

Ambas iniciativas avanzan así en la mejora de la movilidad del municipio, tanto mediante la redistribución del tráfico en Sant Miquel como con la planificación de nuevas conexiones ciclistas entre los principales núcleos de Sant Joan.