Sant Antoni actualiza el salario de los trabajadores de limpieza

Sant Antoni ha aprobado la subida de los sueldos de los empleados municipales de la limpieza del 2,5% en el periodo que va entre noviembre de 2024 y octubre de 2026. Esta medida forma parte de la revisión de precios del contrato de servicio público de recogida de residuos y de los servicios de limpieza viaria, limpieza y mantenimiento de playas, y limpieza y mantenimiento de espacios verdes de titularidad municipal.

La concejala de Limpieza, Pepita Torres, detalló en la sesión plenaria que estas subidas representan el 1,35% para el periodo entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 y el 1,52% entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo del PP y la abstención de los demás grupos políticos.

El concejal socialista Xavier Rey lamentó que el Ayuntamiento hubiese esperado hasta este verano para tomar esta decisión después de que la empresa concesionaria, UTE Portmany, la hubiese reclamado en «septiembre de 2025». También mencionó los recientes conflictos laborales con la compañía por el descontento de los empleados y señaló que se preparaba el «caldo de cultivo para una huelga estival». Por lo tanto, juzgó que el Consistorio solo rompió su «inacción cuando la situación se hizo insostenible».

Precisamente, está previsto que este viernes la plantilla de la UTE vote el precuerdo para desconvocar la huelga prevista.

Torres contestó que las medidas «no siempre se hacen tan rápido» como le gustaría al Ayuntamiento y destacó «el esfuerzo» que el equipo de gobierno ha realizado para poder financiar este alza en la retribución del servicio. Estas explicaciones no convencieron a Rey, que señaló que la gestión municipal debería «haber previsto la posibilidad de una huelga y haber actuado antes».

La inversión municipal

El alcalde, Marcos Serra, rechazó las acusaciones del socialista y recordó que el Consistorio invirtió en «mejoras del mantenimiento de los coches» que utilizan los empleados. Añadió que el equipo de gobierno adquirió más maquinaria: "De inacción, nada".

La concejala de Vox, Esther Fernández, se sumó a las críticas por la gestión de la limpieza, pero desde un punto de vista diferente. La edil se refirió a la suciedad del Passeig de ses Fonts y de la calle del Mar: "No hace falta más que pasear para ver los contenedores llenos" de basura, criticó.

Eixigir a la UTE

Por ello, señaló que el Ayuntamiento debe cumplir con sus obligaciones con UTE Portmany, pero que también debe «exigir un servicio». Lamentó que se hable de una posible «subida de tasas [de recogida de residuos] en estas condiciones».

Rey agregó que Sant Antoni es "un municipio sucio" e ironizó con que "nadie lo discute por el motivo que sea". Sin embargo, descargó de responsabilidad a los empleados de la recogida de residuos: "No siempre es su culpa". La concejala de Limpieza se limitó a contestar que al equipo de gobierno le «encantaría tener todo más limpio y dar un mejor servicio a residentes y turistas». Serra apuntó que la nueva contrata entrará en vigor en noviembre y anunció que en 2027 los residentes tendrán "un municipio más limpio".

‘Parking’ de la Plaza de España

Por otra parte, el Consistorio acordó resolver el contrato para la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza España con el apoyo del PP y la abstención del resto de partidos. Pero no será efectiva hasta la sentencia a los recursos que las entidades Ibiza Movilidad Portmany SLU y Med Real Estate Opportunity SICC SA interpusieron contra la decisión del Ayuntamiento.

La concejala de Servicios Generales, Maria Ribas, informó de que se abonarán a los concesionarios los importes de las inversiones realizadas en función del tiempo que queda hasta el final de la concesión.

También señaló que Ibiza Movilidad mantendrá la explotación hasta que se formalice el nuevo contrato. Xavier Rey preguntó sin respuesta a cuánto ascenderá el pago que deberá realizar el Ayuntamiento y explicó la abstención del PSOE debido a dudas acerca de los plazos en el proceso administrativo.

Ribas defendió que el equipo de gobierno está asesorado por "abogados muy competentes" y que han habido "cambios normativos" que pueden explicar los desajustes a los que Rey hizo referencia: «Estamos seguros de cumplir con los plazos».