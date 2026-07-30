PSOE de Sant Antoni: "Hay gente que ha llamado a la Policía y les han contestado que no hay agentes"

Las quejas por la falta de efectivos de la Policía Local de Sant Antoni centró gran parte de la sesión plenaria del Ayuntamiento. El concejal del PSOE Antonio Lorenzo fue quien llegó más lejos con las protestas y afirmó: "Hay gente que ha llamado a la Policía y les han contestado que no hay agentes".

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, reconoció que la plantilla policial está "bajo mínimos" debido a "diferentes circunstancias". A la vista de estas circunstancias, lamentó que le es difícil al cuerpo de seguridad asumir los turnos como sería debido: "Esperemos que la situación mejore". El alcalde, Marcos Serra, apuntó que se trata de faltas de personal "puntuales" de la Policía Local.

Más trabajo para los policías

El socialista lamentó la nutrida agenda de fiestas programadas en Sant Antoni, además de las habituales promovidas por las discotecas, ante la falta de agentes disponibles: "Hay días en los que no se cumplen los servicios mínimos de Policía Local, pero fomentamos eventos como el Ibiza Global Festival". Además, destacó que este año la cita musical duró un día más, lo que supone sobrecargar los servicios de seguridad todavía más.

Por ello, Lorenzo solicitó al equipo de gobierno "dejar de fomentar estos eventos" porque tiene la sensación de que los vecinos están "desprotegidos". "¿Quién cubre el resto de problemas si estamos bajo mínimos?", lamentó.

Falta de apoyo de la Guardia Civil

Serra desvió la atención del tema sobre la falta de efectivos de la Guardia Civil en el municipio que ya ha señalado en diversas ocasiones: "Seguimos pendientes de refuerzos porque no hay los agentes que tendría que haber". De hecho, afirmó que en una de las juntas de seguridad celebrada "hace poco tiempo", Delegación del Gobierno y la Guardia Civil rechazaron sus reclamaciones de más agentes debido a que el municipio es "un parque de atracciones porque solo pasan cosas puntuales".

En estas condiciones, señaló que la mermada plantilla de Policía Local está obligada a realizar las funciones que deberían estar a cargo del cuerpo de seguridad nacional. Recordó que por eso el Ayuntamiento amplió la dotación de agentes municipales en marzo hasta llegar a los 69.

Dispositivo para el día del eclipse

Una fecha que está señalada en rojo en el calendario del municipio es el 12 de agosto debido al eclipse solar previsto para esa jornada y que será especialmente visible desde Sant Antoni. Por ello, la socialista Andrea Pérez preguntó por los preparativos en materia de seguridad ante la posibilidad de que muchas personas se desplacen al municipio para seguir el fenómeno. Manifestó que la situación es especialmente preocupante debido al 'Feels Like Eclipse Festival', otra macrofiesta que acogerá S'Arenal ese día.

Mateu contestó que todavía quedan cuestiones por pulir al respecto debido a que todavía no están tramitadas todas las autorizaciones de eventos, por lo que las medidas definitivas de seguridad están por decidir. A pesar de ello, aclaró que el equipo de gobierno se ha reunido en diversas ocasiones con la Dirección General de Emergencias y que una de las decisiones que acordaron será que quienes vean el eclipse "se concentren en puntos específicos" para mejorar el control.

Aunque la concejala aseguró que algunas de estas localizaciones ya están definidas, no ofreció más detalles acerca de dónde estarán situadas. También adelantó que el Ayuntamiento pedirá colaboración al Govern balear y otros municipios desde los que la visibilidad del eclipse no sea tan nítida, por lo que podrán ceder agentes policiales.

Seguridad privada

Por otra parte, Pérez preguntó por el servicio de seguridad privada que el Consistorio adelantó que iba a estar en activo durante este verano, pero que todavía no está en funcionamiento. Neus Mateu indicó que es muy posible que el Ayuntamiento firme el contrato con la empresa que preste el servicio esta semana: "En los próximos días estará activo". Además, añadió que el retraso se debió a que hubo problemas en el procedimiento de licitación de esta prestación, por lo que la oferta tuvo que retirarse y volver a publicarse.