Casi la mitad de las familias de Ibiza elige el castellano en la Educación Infantil, frente al 21% en Baleares

Las familias de Baleares han vuelto a respaldar mayoritariamente el uso del catalán en el inicio de la trayectoria escolar de sus hijos. Según los datos oficiales facilitados por la Conselleria de Educación y Universidades este jueves, tras el proceso de escolarización en el cuarto curso de Educación Infantil (tres años), el 78,57% de los progenitores ha optado por el catalán como lengua de primera enseñanza en los centros sostenidos con fondos públicos, frente a un 21,42% que se ha decantado por el castellano.

La opción lingüística en este primer tramo educativo se consolidó tras posibilitar que las familias ejerzan «el derecho a elegir la lengua de la primera enseñanza de sus hijos» en el momento de formalizar la matrícula. En este tercer curso de aplicación de la norma, de las 7.618 matrículas registradas en el conjunto del archipiélago, un total de 5.986 familias ha elegido el catalán, mientras que 1.632 han preferido el castellano.

Paridad en Ibiza

Los datos muestran notables divergencias entre las distintas islas, reflejando realidades sociolingüísticas diversas dentro del propio archipiélago. Menorca se sitúa a la cabeza en la elección de catalán, con un 89,70% de solicitudes en catalán (523 familias) y tan solo 60 peticiones en castellano (10,29 %).

Por su parte, Mallorca, la isla con mayor volumen de población escolar, registra una clara hegemonía del catalán. De las 5.942 matrículas tramitadas, 4.864 familias (el 81,85%) han escogido la enseñanza inicial en catalán, mientras que 1.078 familias (el 18,14%) han pedido el castellano. En Formentera la proporción es similar, con un 82,45% de votos a favor del catalán frente al 17,54% en castellano.

El contrapunto de esta tendencia autonómica se localiza en Ibiza. En la isla pitiusa, sobre un total de 1.036 matrículas formalizadas, el porcentaje de elección de catalán se reduce al 53,28% (552 familias), mientras que el castellano alcanza un 46,71% (484 familias), configurando un panorama casi simétrico entre ambas opciones lingüísticas.

Patrón sociolingüístico

Si se analiza la evolución de la medida desde que se implantó el registro específico de opción lingüística en el proceso de escolarización, los resultados confirman una elevada estabilidad en las preferencias familiares. A lo largo de las distintas campañas de matriculación de los últimos años, la hegemonía del catalán en las aulas de tres años se ha mantenido holgadamente por encima del 75% en el cómputo global de la comunidad autónoma.