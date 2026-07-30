Educación
Casi la mitad de las familias de Ibiza elige el castellano en la Educación Infantil, frente al 21% en Baleares
Más de 5.900 familias se decantan por la enseñanza en catalán en el inicio de la etapa escolar frente al 21,4% que prefiere el castellano
Menorca roza el 90% de solicitudes en catalán, mientras que en Ibiza la opción por el castellano asciende al 46,7%
Las familias de Baleares han vuelto a respaldar mayoritariamente el uso del catalán en el inicio de la trayectoria escolar de sus hijos. Según los datos oficiales facilitados por la Conselleria de Educación y Universidades este jueves, tras el proceso de escolarización en el cuarto curso de Educación Infantil (tres años), el 78,57% de los progenitores ha optado por el catalán como lengua de primera enseñanza en los centros sostenidos con fondos públicos, frente a un 21,42% que se ha decantado por el castellano.
La opción lingüística en este primer tramo educativo se consolidó tras posibilitar que las familias ejerzan «el derecho a elegir la lengua de la primera enseñanza de sus hijos» en el momento de formalizar la matrícula. En este tercer curso de aplicación de la norma, de las 7.618 matrículas registradas en el conjunto del archipiélago, un total de 5.986 familias ha elegido el catalán, mientras que 1.632 han preferido el castellano.
Paridad en Ibiza
Los datos muestran notables divergencias entre las distintas islas, reflejando realidades sociolingüísticas diversas dentro del propio archipiélago. Menorca se sitúa a la cabeza en la elección de catalán, con un 89,70% de solicitudes en catalán (523 familias) y tan solo 60 peticiones en castellano (10,29 %).
Por su parte, Mallorca, la isla con mayor volumen de población escolar, registra una clara hegemonía del catalán. De las 5.942 matrículas tramitadas, 4.864 familias (el 81,85%) han escogido la enseñanza inicial en catalán, mientras que 1.078 familias (el 18,14%) han pedido el castellano. En Formentera la proporción es similar, con un 82,45% de votos a favor del catalán frente al 17,54% en castellano.
El contrapunto de esta tendencia autonómica se localiza en Ibiza. En la isla pitiusa, sobre un total de 1.036 matrículas formalizadas, el porcentaje de elección de catalán se reduce al 53,28% (552 familias), mientras que el castellano alcanza un 46,71% (484 familias), configurando un panorama casi simétrico entre ambas opciones lingüísticas.
Patrón sociolingüístico
Si se analiza la evolución de la medida desde que se implantó el registro específico de opción lingüística en el proceso de escolarización, los resultados confirman una elevada estabilidad en las preferencias familiares. A lo largo de las distintas campañas de matriculación de los últimos años, la hegemonía del catalán en las aulas de tres años se ha mantenido holgadamente por encima del 75% en el cómputo global de la comunidad autónoma.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Diario de Mallorca
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
- Llama la atención
- Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
- El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
- El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
- La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes
- Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni