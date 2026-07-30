De las montañas de Nagano a la Osaka más decadente: el Japón del escritor de Ibiza David C. Tur García

Desde que lanzara en 2022 su ópera prima, ‘Tokio bajo el monzón’, David C. Tur García (Ibiza, 1990) no ha faltado nunca a su cita anual con los lectores. Sus dos últimos libros, ‘Juegos de Matsuri’ y ‘El latido de Osaka’, autoeditados con Amazon, vieron la luz en 2025 y 2026, respectivamente. Como en sus tres novelas anteriores, el escenario de ambas es Japón, el país donde lleva viviendo casi nueve años con su familia. Aunque tienen estilos «muy diferentes», estas dos obras están conectadas porque comparten a una de sus protagonistas: Yuki Nakamoto.

En cada aventura literaria que emprende, al autor ibicenco le gusta plantearse desafíos. El reto de ‘Juegos de Matsuri’, que transcurre en una casa aislada en las montañas de Nagano, era «hacer una novela con muy pocos personajes y adentrarse en sus emociones jugando con diferentes perspectivas».

Portada de 'Juegos de Matsuri' / DIB

En la primera y la segunda parte, narradas en primera persona, el lector se mete en la mente de Yuki Nakamoto y de Takuma. Ella es una mujer de mediana edad que se ha refugiado en la antigua casa familiar buscando sanar heridas del pasado y que se dedica a compartir su vida rural en las redes sociales. Él es un viajero veinteañero al que ella acoge en su vivienda durante varios días, trastocándolo todo con su presencia. La tercera parte, en la que se mezclan primera y tercera persona, es un claro homenaje a una de las películas favoritas de Tur, un clásico de los 90: ‘Lunas de hiel’, de Roman Polanski.

Como curiosidad, el autor ibicenco revela que la cuenta de Instagram de la protagonista, @nakamotoenelcampo, existe realmente. «La creé para la ocasión y subí fotos inspiradas en algunas de las cosas que cuento», explica.

Aunque no le fue posible viajar a la prefectura de Nagano, sí escogió un paisaje montañoso muy parecido para escribir algunos de los capítulos de esta historia, marcada por la intriga y con personajes llenos de claroscuros.

Experiencia inmersiva

La experiencia creativa de la precuela, ‘El latido de Osaka’, fue totalmente «inmersiva». Para ponerse en situación, una parte de la novela, explica, la escribió en esta ciudad nipona. Se instaló durante una semana en «una pensión de mala muerte» de Shinsekai, el barrio donde transcurre este drama protagonizado por mujeres luchadoras de distintas generaciones.

No guarda recuerdos muy agradables de aquella estancia. «Me pateé la zona para inspirarme y recuerdo que estaba llena de vagabundos. Me metí tanto en ese ambiente decadente que, al final, tuve que salir de Osaka e irme a Kioto para respirar aire fresco», confiesa.

La novela 'El latido de Osaka'. / Ibai Salazar

El autor escogió Shinsekai porque en este libro le interesaba contar «la gran crisis económica que sufrió Japón a finales de los años 80 del siglo XX». En esa década arranca la historia de Tomoko, una joven que deja su Nagano natal para empezar de cero en Osaka. Allí se aloja en uno de los barrios más castigados de la urbe, en una residencia de mujeres. Este lugar, apunta Tur, está inspirado en «la residencia Tokiwa-sō de Tokio, que aún existe y que ahora es un museo». La vida de la protagonista da un giro con la llegada inesperada de su sobrina adolescente, que es Yuki Nakamoto, la influencer rural de ‘Juegos de Matsuri’.

El reto más importante del autor ibicenco en su quinta novela era precisamente «ponerse en la piel femenina», aunque admite que no fue tan complicado porque se ha criado con sus dos hermanas, su madre, su tía y su abuela. «Las mujeres son las que más me leen y por eso me apetecía hacer un libro para ellas», apostilla.

Empleado en Recursos Humanos en un hotel de Tokio, Tur, ahora de baja por paternidad, aprovecha cualquier momento libre para centrarse en su faceta de escritor, profesión a la que algún día le gustaría dedicarse por completo. En su cabeza bullen varios proyectos. El que verá la luz en 2027, adelanta, es «una novela negra protagonizada por un detective retirado». El libro, en fase de corrección, transcurre en los años 50 en la isla de Hashima, también conocida como Gunkanjima (isla acorazado), que «llegó a ser en esa época el lugar más densamente poblado del mundo» .