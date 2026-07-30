Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La agenda cultural de esta semana rompe su marco habitual y se prolonga hasta el miércoles 5 de agosto para acompañar los primeros grandes actos de las Festes de la Terra de Vila. El arranque incluye la Cena de las Tres Culturas, la inauguración de ‘Tanit. La Diosa y la Isla’ y el concierto de ‘Lluna d’Estiu’, antes de dar paso al desfile de carros, la muestra de artesanía y oficios tradicionales, el ball pagès de la Colla de Sa Bodega y la Gala de las Estrellas del Royal Ballet de Londres.

La música tendrá un peso especial en los festejosl. El parque Reina Sofía acogerá el Concierto de la Tierra, con el Cor Ciutat d’Eivissa, la Joven Orquesta Sinfónica Pitiusa y el violinista Linus Roth, además de la actuación de la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa junto a la bailaora Penélope Tafur y la cantaora Mati Amador. El martes, Vara de Rey recuperará el espíritu de la fiesta ‘Flower Power’ y, en la jornada central del miércoles 5, la música tomará de nuevo el paseo con los conciertos de Billy Flamingos y Statuas de Sal, que pondrán el broche nocturno a un día marcado también por los actos religiosos de la Virgen de las Nieves y la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad a Eladio Merino Tapia.

Más allá de Vila, el calendario festivo se extiende por las Pitiusas. Sant Llorenç acoge ‘Eivissa Daurada’, un concierto a la luz de las velas, mientras Formentera inicia sus Festes de Santa Maria con música, baile tradicional y actuaciones de Sant Genís, La Fúmiga, La Cosina y Ypnosi. En Sant Josep destaca la primera jornada de ‘Talent Balear’, dentro del ciclo ‘Sol Post a s’Oli Fest’, con Little Green Hippo, Kairos y NOLO como representantes de la nueva escena musical de Ibiza y Mallorca. La Festa de sa Font des Ierns, las ballades de Sant Miquel, Santa Gertrudis y Sant Joan, y el ‘Pre Marieta Fest’ de Sant Jordi completan un mapa de celebraciones repartido por toda la isla.

El teatro también encuentra su espacio con las dos representaciones de ‘Zweig-Bernanos’, el viernes en Can Ventosa y el sábado en la Sala de Cultura de Formentera, un diálogo sobre la libertad, la cultura y la dignidad humana en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. A ello se suman el festival poético Poetiuses, que conecta Ibiza con Nueva York; el desfile y la tienda efímera de Adlib Ibiza; la presentación del libro sobre la conquista de Ibiza de 1235; las sesiones de cine al aire libre; la charla sobre el eclipse total de Sol y las propuestas infantiles, artísticas y medioambientales que convierten los próximos siete días en una de las semanas más intensas del verano cultural pitiuso.

Presentación de 'La Marina está de Moda' en la calle de la Virgen. / Vicent Marí

JUEVES 30 DE JULIO

Moda

‘La Marina está de moda’: Desfile de las tiendas de La Marina Ibiza con música en directo de Elio Riso Dutari. 21 horas. Sa Peixateria, carrer de Manuel Sorà, 1, Eivissa.

Música

Iker Peñafiel, Álex Karlem y Marc Ribas: Trío de piano, batería y clarinete con un repertorio de jazz tradicional de las décadas de 1920 y 1930, swing primitivo, dixieland, estándares y boleros clásicos. 20 horas. Ebusus Sociedad Cultural, Eivissa.

Reflection: Repertorio de folk rock de los años 70. De 19 a 21 horas. Can Jordi Blues Station.

Swingin Tonic: Concierto de blues, jazz y swing al atardecer. De 19.30 a 21.30 horas. Terraza de Pisco Beach, junto a la orilla de s’Estanyol.

Los del Varadero: Noche de rumba y pop. De 20 a 22 horas. Bar Tribu.

Azahar López: Versiones de pop, rock y soul con voz y guitarra. De 20 a 22 horas. Cas Costas.

Querencia: Espectáculo de flamenco. De 20.30 a 22.30 horas. Vista al Puerto.

The Rosemary Family: Concierto de rumba y rock. De 21 a 23 horas. Terraza de Can Riku.

Groove Garage: Concierto de soul, funky y rock. De 21 a 23 horas. Patio de Racó Verd.

‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.

Cine

‘E.T., el extraterrestre’. Proyección en el ciclo de cine de verano de Atzaró Agroturismo Hotel. Película en inglés con subtítulos en castellano. Huerto de Atzaró Agroturismo Hotel. Entrada 32 euros por persona. 22 horas.

‘Salinui Chueok’: Película de Bong Joon-ho. Corea del Sur, 2003. No recomendada para menores de 18 años. VOSE. Ciclo ‘Cinema a la Fresca’ de Formentera. 22 horas. Plaza de la Iglesia, Sant Ferran.

Literatura

‘Poetiuses - Illes de Poesia’: Inauguración con pintura en directo de Vanesa Álvarez, concierto de Paul Deaves, Pau Torres Serra y Marcos de la Fuente, y sesión de vinilo con spoken word y música de Almagato y Yawä. Space Eat & Dance, Sant Antoni. 18 horas. Entrada gratuita.

Folclore

‘Ses Ballades des Dijous’. Exhibiciones de ball pagès a cargo de la Colla de Balansat, con música tradicional y trajes típicos. 19.15 horas. Patio de la iglesia de Sant Miquel de Balansat.

Infantil

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça d’Europa, Es Pujols.

Solidaridad

‘Día Mundial contra la Trata de Personas’: Mesa informativa y exposición sobre prostitución, explotación sexual y trata de seres humanos, organizada por el Ayuntamiento de Eivissa en colaboración con Médicos del Mundo. De 19 a 21 horas. Plaza del Parc, Eivissa.

Una escena de la obra 'Zweig-Bernanos’, el viernes en Vila y el sábado en Formentera. / TRIATEATRE.CAT

VIERNES 31 DE JULIO

Festes de la Terra

19.30 horas: Triduo en honor a Santa María, parroquia de Santa Cruz.

Triduo en honor a Santa María, parroquia de Santa Cruz. 20.30 horas: Cena de las tres culturas, árabe, judía y cristiana, Puig des Molins. Precio: 35 euros.

Cena de las tres culturas, árabe, judía y cristiana, Puig des Molins. Precio: 35 euros. 21 horas: Inauguración de la exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.

Inauguración de la exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria. 21 horas: ‘Lluna d’estiu’, con Isabel Albaladejo, voz, y Noel Sáez, percusión, claustro del Ayuntamiento.

Música

Norberto Rodríguez y Mar Sánchez. Concierto de guitarras. 21.30 horas en la sala JazzTaBé de Vila. Entradas 15 € en taquilla.

Chakary: Sesión de electrónica y música étnica al ritmo del saxo. De 20.30 a 22.30 horas. Restaurante Salt & Pepper.

The Rosemary Family: Concierto en directo. De 21 a 23 horas. Jardín de Can Bernat Vinya, Sant Josep.

Moon & Friends: Versiones de pop y soul. De 21 a 23 horas. Can Bernat Vinya.

Music 4 Life: Concierto de pop, rock y soul. De 21 a 23 horas. Apartamentos Coral Star, Cala de Bou.

‘Música en viu’. Conciertos los viernes en Sant Ferran, Formentera. 22 horas.

Infantil

‘Cuentacuentos coeducativos’ de Vila. Hoy ‘Los colores de nuestra piel’, de Karen Katz. Para niños de 2 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. Inscripciones en Igualtat@eivissa.es o en el 971397626.

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça Major, Sant Ferran.

Teatro

‘Zweig - Bernanos’: Obra de Jaume Capó, dirigida por Frederic Roda e interpretada por Òscar Intente y Joan Gomila. Un diálogo sobre la cultura y la dignidad humana en el peor momento del siglo XX. 20 horas. Sala Jordi Juan Riquer de la Biblioteca Municipal de Eivissa, Can Ventosa. Entrada libre.

Folclore

‘Ballades d’estiu’: Ball pagès con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 21 horas. Plaza de Santa Gertrudis.

Cine

‘Left-Handed Girl’: Película de Shih-Ching Tsou. Taiwán, 2025. No recomendada para menores de 12 años. VOSE. Ciclo ‘Cinema a la Fresca’ de Formentera. 22 horas. Casa del Poble, la Mola.

Moda

Adlib Ibiza: De 10.30 a 23 horas: ‘Pop-up Adlib Ibiza’, muestra y venta de piezas de Ibiza Stones, Ivanna Mestres, Vintage Ibiza y Virginia Vald, en el hall del hotel. 20.30 horas: ‘Desfile Adlib Ibiza’, con las colecciones de doce diseñadores, en el rooftop del hotel Bless Ibiza The Site, Platja d’en Bossa.

Conferencias

‘Eclipse total de sol’: Charla informativa de la Agrupació Astronòmica d’Eivissa sobre el eclipse del 12 de agosto, con explicaciones científicas, curiosidades y consejos para observarlo con seguridad. 20 horas. Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan. Entrada libre hasta completar aforo.

Gala de estrellas de The Royal Ballet el sábado en Vila / The Royal Ballet

SÁBADO 1 DE AGOSTO

Festes de la Terra

10.30 horas: Encuentro con los vecinos y vecinas centenarios de Ibiza, Teatro Pereira.

Encuentro con los vecinos y vecinas centenarios de Ibiza, Teatro Pereira. 19 horas: Torneo social de petanca, paseo de Juan Carlos I, zona de la pista de petanca.

Torneo social de petanca, paseo de Juan Carlos I, zona de la pista de petanca. De 19.30 a 22.30 horas: Muestra de artesanos y oficios tradicionales de Ibiza, paseo de Vara de Rey.

Muestra de artesanos y oficios tradicionales de Ibiza, paseo de Vara de Rey. 19.30 horas: Triduo en honor a Santa María, parroquia de Santa Cruz.

Triduo en honor a Santa María, parroquia de Santa Cruz. 20 horas: Desfile de carros por la avenida de Santa Eulària des Riu, las calles de Bartomeu Ramon i Tur, Comte de Rosselló, Anníbal, Antoni Palau, ses Verdures, Manuel Sorà, Josep Verdera, la Creu y Riambau, y la plaza de sa Font.

Desfile de carros por la avenida de Santa Eulària des Riu, las calles de Bartomeu Ramon i Tur, Comte de Rosselló, Anníbal, Antoni Palau, ses Verdures, Manuel Sorà, Josep Verdera, la Creu y Riambau, y la plaza de sa Font. 20.45 horas: Ball pagès con la Colla de Sa Bodega, paseo de Vara de Rey.

Ball pagès con la Colla de Sa Bodega, paseo de Vara de Rey. 22 horas: ‘Gala de las Estrellas del Royal Ballet de Londres’, bajo la dirección artística de José Carayol, parque Reina Sofía.

Fiestas de Sant Llorenç

De 9.30 a 13 horas: Jornada de puertas abiertas con hinchables, piscina municipal de Sant Joan de Labritja.

Jornada de puertas abiertas con hinchables, piscina municipal de Sant Joan de Labritja. 21 horas: ‘Eivissa Daurada’, concierto a la luz de las velas con Samuel Pérez al piano, Carlos Vesperinas al violonchelo y la colaboración de Raquel Ortiz a la voz, con bandas sonoras, grandes clásicos y música original.

Música

‘Talent Balear’: Little Green Hippo, Kairos y NOLO. Jornada del ciclo ‘Sol Post a S’Oli Fest’ dedicada al talento emergente de Ibiza y Mallorca. De 19.30 a 23 horas. Auditori Caló de s’Oli, Cala de Bou, Sant Josep de sa Talaia. Entrada gratuita.

‘La Cucaracha’. Fiesta latina con orquesta en directo, sesiones de DJ, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa.

Flamenco Nights. Actuación de flamenco en vivo con el grupo Flamenco Puro, con cena en el Summer Garden Restaurant. Atzaró Agroturismo Hotel. Recomendable reserva. 20 horas.

Paco Fernández Band. Flamenco chill. Desde las 21 horas en Restaurante Villa Mercedes de Sant Antoni.

Rick & Carly y Yeshe Ryser: Concierto de blues, funky, pop y soul. De 11.30 a 13 horas. Mercat de Sant Josep.

Igea: Concierto de pop y rock. De 20 a 22 horas. Bar restaurante Cas Mestre, junto a la carretera de es Cubells.

‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.

Teatro

‘Zweig - Bernanos’: Con Òscar Intente y Joan Gomila, texto de Jaume Capó y dirección de Frederic Roda. Un diálogo sobre la cultura y la dignidad humana en el peor momento del siglo XX. 20 horas. Sala de Cultura (Cinema), Formentera. Entrada libre.

Literatura

‘Poetiuses - Illes de Poesia’: ‘Jazzesia Jam Session’ con Bob Holman, Julia Roig, Marcos de la Fuente y músicos de jazz de la isla. 20.30 horas en JazzTaBé, Eivissa. Entrada gratuita.

Folclore

‘XIII Festa de Sa Font des Ierns’: Muestra artesanal, juegos tradicionales infantiles, ballada popular con la colla des Broll y componentes de otras agrupaciones, juegos, concurso de ucs, cantada payesa y III Campeonato Internacional de Kamasutra Pagès Font des Ierns. 19 horas. Sa Font des Ierns, vénda des Coloms, Santa Eulària.

Cine

‘Mecal Air Ibiza’: Comedia 3. Selección de cortos de humor. 22 horas. Acceso gratuito. Parque de Sant Agustí.

Medio ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’: Desayunos y almuerzos, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas y mercado agrícola con productos locales. Juntos Farm, Santa Gertrudis. De 9 a 16 horas.

Ocio

Dissabtes a la fresca. Mercat artístic de Sant Ferran. De 20 a 21 horas: Taller creativo infantil a cargo de los artistas del mercado. 22 horas: Concierto de Piero Ameli.

El Cor y la Banda Ciutat d'Eivissa protagonizan los 'concerts de la terra' / DI

DOMINGO 2 DE AGOSTO

Festes de la Terra

11 horas: Travesía Popular de Natación de 500 o 2.000 metros y prueba de 2.000 metros por relevos, playa de ses Figueretes.

Travesía Popular de Natación de 500 o 2.000 metros y prueba de 2.000 metros por relevos, playa de ses Figueretes. De 18 a 22 horas: ‘Un día en familia’, con pasacalles, ciclocarros a pedal y taller de acrobacias de Acrobatik Espectáculos, plaza del Parque.

‘Un día en familia’, con pasacalles, ciclocarros a pedal y taller de acrobacias de Acrobatik Espectáculos, plaza del Parque. 18 horas: Fiesta de la espuma con Piruleto, plaza del Parque.

Fiesta de la espuma con Piruleto, plaza del Parque. 19.30 horas: Minidisco familiar, plaza del Parque.

Minidisco familiar, plaza del Parque. 19.30 horas: Triduo en honor a Santa María, parroquia de Santa Cruz.

Triduo en honor a Santa María, parroquia de Santa Cruz. 20.30 horas: Espectáculo infantil de Cachirulo, plaza del Parque.

Espectáculo infantil de Cachirulo, plaza del Parque. 20.30 horas: Procesión con la imagen peregrina de la Virgen de las Nieves desde la parroquia de Santa Cruz hasta la Catedral de Santa María.

Procesión con la imagen peregrina de la Virgen de las Nieves desde la parroquia de Santa Cruz hasta la Catedral de Santa María. 22 horas: ‘Concert Festes de la Terra’. Cor Ciutat d'Eivissa. Dirección de Miguel San Miguel, con la colaboración de la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa y del violinista Linus Roth. El programa incluye ‘Anarem a Sant Miquel’, ‘Sa carta que m’enviares’ y un estreno mundial de UC. 21.30 horas. Parc Reina Sofia.

Fiestas de Santa Maria de Formentera

20 horas: Tertulia intergeneracional ‘Anar de xacota o anar de farra?’. Jardí de ses Eres

Fiestas de Sant Joan

20 horas: Ballada popular. Pou de Labritja, detrás del Hostal-Restaurant Ses Arcades.

Música

Alma Cubana: Fiesta de música latina y salsa. De 19.30 a 21.30 horas. Tropicana, es Jondal.

Querencia: Espectáculo de flamenco. De 20 a 22 horas. Terraza de Tribu, Cala de Bou.

Literatura

‘Poetiuses - Illes de Poesia’: Intervenciones poéticas de Bob Holman, Iolanda Bonet, Annalisa Marí Pegrum, Ángel Vera y Tukdam Project, sesión musical de Yosua DJ y participación de Marcos de la Fuente. 11.30 horas en Mercadillo de Sant Joan. Entrada gratuita.

Libros

‘La conquista de Ibiza de 1235. La operación militar’: Presentación del libro de José María Prats, a cargo de Cristina Martín, con la participación de Carmen Domínguez, José María Prats y Ramón Mayol. Ambientación musical al violonchelo de Marcela Friedrichs. Se ofrecerá un vino de la tierra. 20 horas. Claustro del Ayuntamiento de Eivissa, Dalt Vila.

José María Prats Marí presenta su libro sobre la conquista de 1235 este domingo / Marcelo Sastre

LUNES 3 DE AGOSTO

Festes de la Terra

De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.

Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega. 22 horas: Concierto de la Tierra de la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa, con obras de Manuel de Falla, la bailaora Penélope Tafur y la cantaora Mati Amador, bajo la dirección de Damián Boluda, parque Reina Sofía.

Música

Rick & Carly: Concierto de blues, jazz, pop y salsa al atardecer. De 20 a 22 horas. Spritzeria de Port des Torrent.

‘Els dilluns al port’: Música en directo. 22 horas. La Savina, Formentera.

Infantil

‘Sa Fireta’: Castillos hinchables y juegos gratuitos. De 19 a 21 horas. Jardí de ses Eres, Sant Francesc.

Vila celebra este martes su fiesta Flower / Toni Escobar

MARTES 4 DE AGOSTO

Festes de la Terra

De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.

Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega. De 19 a 24 horas: Fiesta ‘Flower Power’, con los DJ Roger Sanchez, Sam Oui y Laeet, paseo de Vara de Rey.

Fiesta ‘Flower Power’, con los DJ Roger Sanchez, Sam Oui y Laeet, paseo de Vara de Rey. 20 horas: Vísperas solemnes en honor a Santa María, Catedral de Santa María.

Fiestas de Santa Maria de Formentera

De 22 a 2 horas: Noche de conciertos con Sant Genís y La Fúmiga. Plaça de la Constitució.

Música

Manuel de Lola y su grupo: Espectáculo de flamenco. De 20 a 22 horas. Restaurante Cas Costas.

Chakary: Sesión de electrónica y música étnica con saxo. De 20.30 a 22.30 horas. Terraza del restaurante El Limonero.

‘Nits de Mola’: Música en directo. 22 horas. La Mola.

Infantil

‘Sa Fireta’: Castillos hinchables y juegos gratuitos. De 19 a 21 horas. Plaça de les Illes Pitiüses, La Savina.

Cine

‘La tarta del presidente’: De Hasan Hadi, Iraq, 2025. A partir de 12 años. 22 horas. Jardí de ses Eres, Sant Francesc. Entrada gratuita.

Vila celebra este miércoles en día de Santa Maria / Toni Escobar

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

Festes de la Terra

7.30 horas: Misa de la Aurora, Catedral de Santa María.

Misa de la Aurora, Catedral de Santa María. 10.30 horas: Misa solemne y presentación de niños a la Virgen de las Nieves, seguida de ballada con la Colla de Sa Bodega, Catedral de Santa María.

Misa solemne y presentación de niños a la Virgen de las Nieves, seguida de ballada con la Colla de Sa Bodega, Catedral de Santa María. De 18 a 20.30 horas: Fiesta infantil familiar, plaza de Antoni Albert i Nieto.

Fiesta infantil familiar, plaza de Antoni Albert i Nieto. 19 horas: Misa solemne y ofrenda floral a la Virgen de las Nieves, cantada por el Cor Ciutat d’Eivissa y seguida de ballada con la Colla de Vila, Catedral de Santa María.

Misa solemne y ofrenda floral a la Virgen de las Nieves, cantada por el Cor Ciutat d’Eivissa y seguida de ballada con la Colla de Vila, Catedral de Santa María. De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.

Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega. 21 horas: Acto oficial de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Eivissa a Eladio Merino Tapia, claustro del Ayuntamiento de Eivissa.

Acto oficial de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Eivissa a Eladio Merino Tapia, claustro del Ayuntamiento de Eivissa. 21.30 horas: Concierto de Billy Flamingos, paseo de Vara de Rey.

Concierto de Billy Flamingos, paseo de Vara de Rey. 22.30 horas: Concierto de Statuas de Sal, paseo de Vara de Rey.

Fiestas de Santa Maria de Formentera

20.30 horas: Baile tradicional con las collas Es Pastorells y Es Xacoters. Plaça de la Constitució.

Baile tradicional con las collas Es Pastorells y Es Xacoters. Plaça de la Constitució. De 22 a 4 horas: Noche de conciertos con La Cosina, Ypnosi, PD Nem Tard y PD Mars1. Plaça de la Constitució.

Noche de conciertos con La Cosina, Ypnosi, PD Nem Tard y PD Mars1. Plaça de la Constitució. 23.30 horas: Lectura del pregón de la CFSM. Plaça de la Constitució.

Música

‘Pre Marieta Fest’: Héroes Tribut Band, Marc Cuevas y Sr. Cardona. Marc Cuevas presenta su nuevo álbum, ‘Solo por si acaso’; Héroes Tribut Band rinde homenaje a Héroes del Silencio; y el DJ Sr. Cardona cierra la velada. Habrá una zona infantil con castillos hinchables. De 20 a 1 horas. Plaza de Sant Jordi.

Flamenco Puro: ‘Flamenco Nights’. Actuación de flamenco en directo durante la cena a la carta. 20 horas. Atzaró Summer Garden Restaurant, Atzaró Agroturismo Hotel. Reserva previa.

Bohemios Autorizaos: Concierto de flamenco, música latina y rumba. De 20.30 a 22.30 horas. Terraza del restaurante El Limonero, Platja d’en Bossa.

Infantil

‘Sa Fireta’: Castillos hinchables y juegos gratuitos. De 19 a 21 horas. Plaça de l’Església, la Mola.

EXPOSICIONES

Jean Willi. ‘Fuig el passat. Antològica’. Pinturas. Inauguración el jueves 30 de julio a las 20 horas. Sa Nostra Sala, calle de Aragó, 17, Eivissa, de lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 22 de agosto.

‘La diosa y la isla. Memoria material de Ibiza’. Exposición temática sobre la memoria material de Ibiza, con Tanit como testigo. Obras de El Industrial. Inauguración el 31 de julio a las 21 horas. Sa Peixateria, Eivissa.

Ak.ibiza. ‘Vuelta al origen’. Inauguración el 31 de julio a las 19 horas. Centre de Cultura Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 16 de agosto.

Javier Ens. ‘Polifonia de la matèria’. Instalación y joyería artística. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas, excepto los domingos y los lunes por la mañana. Hasta el 8 de agosto.

‘Es Blau’. Exposición fotográfica colectiva sobre los fondos marinos de Ibiza, con imágenes submarinas captadas por miembros de la asociación Es Blau. Inauguración el 31 de julio de 19.30 a 21 horas. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 9 de septiembre.

Landon Metz. Primera exposición individual del artista en España. Inauguración el 8 de agosto de 2026, de 19 a 21 horas. Parra & Romero Ibiza, Passeig de Santa Gertrudis, 9, Santa Gertrudis de Fruitera.

Davide Balliano. ‘Camino’. Pintura y escultura en torno a la geometría, el minimalismo y la relación con el espacio arquitectónico. Cardi Gallery, en Ibiza Gallery, Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de agosto.

‘Rojo’. Exposición colectiva de pintura, fotografía y escultura de los artistas de AMAE. Auditori Caló de s’Oli. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 9 de agosto.

Catalina Marí Tur. ‘Coses de fang’. Cerámica de reciente creación. Can Jordi Blues Station. Hasta el 21 de septiembre.

Raul Eiriz. ‘Acuarelas paisajistas’. Acuarela. Centro Cultural de Sant Joan de Labritja, en la iglesia. De lunes a sábado, de 10 a 13 horas; domingos, de 10 a 14 horas. Hasta el 2 de septiembre.

Andrés Orzaez. ‘Estratos del alma’. Pintura contemporánea centrada en retratos y figuras. Ocean Drive Talamanca. Entrada gratuita. Hasta el 4 de agosto.

Paul Fuentes. ‘24h Arty People’. Fotografía surrealista. Paradiso Ibiza Art Hotel, Cala de Bou. Hasta el 26 de agosto.

Kevin Sharkey. ‘Follow your soul, it knows the way’. Pinturas. Pure Inmobiliaria, Jesús. Hasta final de temporada.

Dominique Sanson. ‘Ibiza, historia fantástica’. Pinturas. Club Diario de Ibiza. Abierta de lunes a viernes de 19 a 21.30 horas. Entrada gratuita. Hasta el 31 de julio.

Carlos Jacanamijoy. ‘Naturaleza interior’. Pintura. Fundación La Nave Salinas, de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada gratuita. Hasta el 30 de octubre.

Pere Emili Martínez. ‘Empremtes’. Dibujos y pinturas. Centro Cultural de Jesús, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Entrada libre. Hasta el 5 de agosto.

Tirurit. ‘L’aventura d’il·lustrar la tradició’. Ilustración. Hotel Ánfora, Es Canar, Eivissa. Abierta a todos los públicos. Hasta el 31 de agosto.

Chico Bialas. Fotografías de moda de los años 80/90. Abierto domingos de 11 a 14 horas o cita previa en el 971191923. Espacio Micus, Jesús. Hasta el mes de octubre.

Julio Bauzá y Julián Molina. ‘Pedra, paper o... fusta’. Pintura y escultura. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes, de 18 a 21 y sábados, de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Domingos, lunes y festivos cerrada. Hasta el 31 de julio.

‘Gran exposició de fotografies’. Exposición del alumnado de los cursos de fotografía para mayores 2024-2026, con 22 obras de 17 alumnos. Cursos impartidos por Alejandro de Hoyo y Andrea Rivi. Inauguración: 15 de julio, 18 horas. Sala polivalente de l’Esplai de Can Ventosa. Entrada gratuita. Hasta el 31 de agosto.

‘Olas de Verano’. Exposición colectiva con obras de Beatrice Poggio, Chloe Natalia, Elizabeth Rose Langford, Eliana Perinat, Fell in love with the sky, Francesca Roxanne McHugh, Kevin Allison, Lee Needham, Liz Kueneke, Lulu Fabianne, Phrank, Picky Paino, Raul Hood, Roseline de Thélin, Sarah G Tur, Simona Marziani, Sofia Gomez Fonzo, Valentina Bouza y Virgi222. Pintura, fotografía, ilustración y otros lenguajes contemporáneos realizados en Ibiza. Inauguración: 11 de julio, de 19 a 22 horas. Olas Gallery, Santa Eulalia. De martes a sábado, de 12 a 19 horas. Hasta el 13 de septiembre.

Mia Wilkinson. ‘Housekeeping’. Pinturas, dibujos y esculturas. Galería In-Between Ibiza, Plaça de Vila, 23, Dalt Vila, Ibiza. Hasta final de mes.

José Manuel Chico Prats. ‘Chico Prats: Art i Fotografia (1916–2006)’. Exposición de arte y fotografía en homenaje al artista con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento y del 110 aniversario de su nacimiento. Sala es Polvorí. Hasta el 29 de agosto.

Hans Grass. ‘I en la mar, els somnis’. Pintura. Museu Puget. Del 3 de julio al 31 de diciembre.

Jean Willi. Exposición de pinturas. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta final de mes.

Josep Costa Ferrer, Picarol. Exposición dedicada a su obra con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Dibujo, ilustración y caricatura. Sala Capitular, Dalt Vila. Hasta el 28 de agosto.

Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.

‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.

'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘El Aroma de la Materia’. Exposición colectiva con obras de Almudena Lobera, Callum Innes, Claudio Parmiggiani, Florian Pumhösl, Heinz Mack, Ian Wallace, Jean-Marc Bustamante, Laura de Grinyo, Luísa Jacinto, Ornaghi & Prestinari, Robert Barry y Wolfram Ullrich. Galería Parra & Romero, Santa Gertrudis, de lunes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el 4 de agosto.

‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.

Formentera: