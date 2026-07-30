Que al final la sanción por la macrofiesta celebrada en una finca del Camí Vell de Sant Mateu a la que asistieron más de mil personas se haya quedado en 180.000 euros, en lugar de los 300.000 que propuso el Ayuntamiento. Los organizadores han aceptado su responsabilidad y abonado la sanción de forma anticipada para obtener la rebaja.

Llama la atención

Y sin salirse del tema de las fiestas ilegales, llama la atención que en la polémica ‘Casa Paola’, una finca turística con un buen número de denuncias encima y con una demolición obligada de sus construcciones sin licencia, aún se sigan saltando la ley. Esta vez ha sido una fiesta ilegal con más de 250 personas con dj, sonido profesional, seguridad y control de acceso. Suma y sigue.

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La cifra que expresa claramente la presión que está viviendo Formentera con la crisis migratoria. Según los datos ofrecidos este martes por el Govern balear, la isla ha recibido este año a la mitad de los migrantes que han arribado a las costas de Balears, entre ellos decenas de menores que han pasado a estar bajo la tutela del Consell, que está absolutamente desbordado.