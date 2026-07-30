Las listas de espera sanitarias bajan alrededor de un 40% en Ibiza y Formentera.

La demora media para acceder a una consulta externa y para someterse a una operación en el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) se ha reducido en alrededor de un 40% respecto a julio de 2023. En concreto, la espera para ser atendido por un especialista ha bajado un 39,8%, mientras que la demora quirúrgica ha descendido un 37,9% desde ese año, cuando cambió el gobierno tras las elecciones locales y autonómicas y entró la nueva gerencia de la sanidad pública balear y pitiusa.

Desde julio de 2023 hay 6.395 personas menos en la lista de espera de consultas externas y 365 menos pendientes de una intervención quirúrgica. En el tramo de pacientes que esperan más de 60 días para ser atendidos por un especialista, la reducción alcanza el 62%, mientras que el número de personas con una demora superior a 180 días para una operación ha disminuido un 57,84%.

El Área de Salud atribuye esta evolución a las medidas adoptadas en diciembre de 2023 mediante el mencionado Plan de choque para reducir las listas de espera, que se apoyaba en el incremento de la actividad ordinaria, una mayor eficiencia en la actividad extraordinaria y en la colaboración con la sanidad privada. En el caso de Ibiza y Formentera, también se sustentaba en la incorporación de profesionales para completar equipos que durante los últimos años se encontraban muy por debajo de su plantilla orgánica, apuntan desde la gerencia de la sanidad pública.

Según el Área de Salud, se han completado las plantillas de especialidades como Neumología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Traumatología y Cirugía Ortopédica, Dermatología, Reumatología, Urología y Digestivo, entre otras.

Menos pacientes pendientes de una consulta

En julio de 2023 había 15.576 personas en la lista de espera de consultas externas. De ellas, 9.622 esperaban más de 60 días y la demora media alcanzaba los 112 días, es decir, cinco meses para ser atendidas por el especialista.

Tras la aplicación de las medidas, el número de personas que esperan una consulta con un especialista hospitalario se ha reducido un 41%, con 6.395 pacientes menos. En el corte actual figuran 9.181 personas en esta lista de espera.

En el tramo de más de 60 días, el descenso ha sido del 62%, con 6.000 personas menos, al pasar de 9.622 pacientes en julio de 2023 a 3.651 en la actualidad. La demora media en consultas externas se ha reducido un 39,8%, desde los 112 días hasta los 67,4, lo que supone 44,6 días menos.

Dos meses menos para una operación

La lista de espera quirúrgica también ha registrado un descenso del 16,36% en su conjunto. En julio de 2023 había 2.231 personas pendientes de una operación, frente a las 1.866 contabilizadas en el corte actual.

La demora media quirúrgica ha bajado, desde ese cambio de gestión en 2023 y según el Área de Salud, un 37,9%, al pasar de 170,9 días en julio de 2023 a 106,18 días en la actualidad. Los pacientes, añade, esperan dos meses menos que hace tres años.

El tramo de pacientes con una demora superior a 180 días ha experimentado una reducción del 57,84%. En julio de 2023 había 695 personas en esta situación, mientras que en el corte actual se contabilizan 293.

El gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, el doctor Eduardo Escudero, asegura estar "satisfecho al constatar que las medidas y esfuerzo de los profesionales dan sus frutos y que mejoramos con ello la accesibilidad a la sanidad de miles de personas, pero con la prudencia de saber que aún queda trabajo por hacer y la confianza de que llegaremos a mejorarlos aún más".