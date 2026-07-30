Una puja de arte en Ibiza para impulsar la detección precoz del cáncer

El Concept Store & Showroom de Organic Design, situado en Sant Jordi de ses Salines, acogerá el próximo jueves 6 de agosto, a las 20 horas, una subasta benéfica a favor de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente al proyecto científico que financia la entidad ibicenca, centrado en el desarrollo de un sistema que permita diagnosticar el cáncer en sus fases iniciales mediante un análisis de sangre.

La subasta incluirá pinturas y esculturas cedidas de manera altruista por artistas vinculados a Ibiza. Entre las piezas seleccionadas figura ‘Soñando en Chicago’, de la pintora Ana Ugidos, así como una obra de la pintora y escultora italiana Beatrice Fineschi, fallecida en 2019, cuya producción combinó elementos abstractos y figurativos relacionados con la naturaleza, las emociones y la espiritualidad.

También se podrá pujar por una escultura del artista mallorquín Guillem Terrasa, autor de varias obras monumentales instaladas en Ibiza, como la fuente de la plaza de sa Font, en la Marina, y las esculturas ‘El Pescador’, ‘El Marino’, ‘La Payesa’ y ‘El Olímpico’.

La pintora madrileña afincada en Ibiza María Luisa Medina, colaboradora habitual de la asociación, ha donado uno de sus lienzos de estética naturalista, mientras que Makelismos participará con una creación en la que combina arte urbano, ilustración y cultura contemporánea.

El catálogo contará además con una obra del pintor ibicenco Moi Berlanga, cuyos trabajos se han mostrado en espacios y acontecimientos internacionales como la Semana del Arte de Miami, la sede de Naciones Unidas en Nueva York y el Vaticano. La selección se completará con dos cuadros anónimos donados para la ocasión.

Un proyecto basado en nanosensores

La Asociación Elena Torres financia el proyecto dirigido por la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Priscila Monteiro Kosaka. La iniciativa emplea nanosensores y herramientas de biotecnología para identificar en la sangre marcadores asociados al cáncer y facilitar así su detección precoz.

La investigación se encuentra en su cuarta fase y está realizando pruebas de concepto con muestras reales procedentes de varios hospitales españoles. El proyecto ha sido reconocido con una beca de la Fundación Fero. La asociación nació en 2015 en memoria de Elena Torres, fallecida a causa de esta enfermedad. Desde su creación ha destinado alrededor de un millón de euros a financiar la investigación, procedentes de donaciones de particulares y empresas y de las diferentes actividades solidarias organizadas en Ibiza.

La entidad cuenta con la declaración de interés general del Govern balear. También recibió el Premio Salud de Onda Cero Ibiza y Formentera en 2016 y la Medalla al Mérito del Consell d’Eivissa en 2018. La asociación ha agradecido la colaboración de los artistas y de Organic Design y ha animado a residentes y visitantes a asistir a la subasta y contribuir al avance de la investigación contra el cáncer.