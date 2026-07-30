Ibiza pospone la recuperación de los muros y acequias históricos del 'parking' de sa Joveria

El aparcamiento disuasorio de Cas Dominguets-sa Joveria, inaugurado el pasado 17 de julio como el mayor de todo el plan municipal de estacionamientos de Ibiza, abrió sus 940 plazas completamente ordenadas, pero postergó la recuperación de una parte del paisaje histórico que atraviesa la parcela: los antiguos muros de piedra seca y las acequias vinculadas al antiguo sistema agrícola del Pla de Vila.

Apenas dos semanas después de la inauguración, el estado de conservación de estos elementos patrimoniales continúa siendo extremadamente deficiente. Los muros presentan numerosos derrumbes y roturas a lo largo de prácticamente todos sus trazados. Uno de ellos, de unos 80 metros de longitud y que discurre en paralelo al Recinto Ferial, aparece parcialmente desmoronado en prácticamente toda su extensión. La misma situación se repite en otros dos largos muros, de cerca de 200 metros cada uno, uno situado en paralelo a la autovía de Sant Antoni, y el otro, a la E-10.

Botellas en una de las acequias de sa Joveria. / J.M.L.R.

Las acequias que acompañan estas estructuras tampoco han sido objeto de restauración. En distintos puntos aparecen rotas o completamente colmatadas por piedras, tierra y residuos. De hecho, numerosos vehículos estacionan directamente sobre ellas, ya que no existe ningún tipo de protección física ni señalización que permita identificar su trazado.

Hace casi 60 años

En una de estas conducciones todavía puede leerse una inscripción grabada sobre el cemento con la fecha “15 de noviembre de 1967”, testimonio de una de las actuaciones realizadas sobre esta infraestructura hidráulica hace casi seis décadas.

Fecha grabada en una de las acequias. / J.M.L.R.

El deterioro no afecta únicamente a estos elementos históricos. El entorno presenta abundante basura acumulada, con latas, botellas de plástico y otros residuos (incluso televisiones) dispersos por toda la parcela, mientras las malas hierbas han crecido rápidamente desde la apertura del estacionamiento. Además, varias personas sin hogar pernoctan actualmente en el lugar, una de ellas en una furgoneta y otras directamente al raso.

Las obras de adecuación de Cas Dominguets-sa Joveria forman parte del plan municipal de aparcamientos disuasorios financiado mediante el Impuesto de Turismo Sostenible del Govern balear. La actuación ha supuesto una inversión de 1.001.272 euros y constituye la de mayor envergadura de las diez previstas por el Ayuntamiento para ordenar cerca de 1.600 plazas de estacionamiento repartidas por distintos puntos del municipio.

Toallas y bañador colgados sobre la cuerda que limita el aparcamiento. / J.M.L.R.

El 1,5% cultural

Precisamente el importe de esta actuación lleva a algunos especialistas a plantear si la intervención podría haber servido también para recuperar parte del patrimonio existente en la parcela. Un arqueólogo conocedor del yacimiento, que prefiere mantener el anonimato, considera que la actuación desaprovechó una oportunidad para restaurar tanto los muros como las acequias tradicionales que todavía atraviesan el aparcamiento.

Según explica, la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de las Illes Balears establece en su artículo 80 que toda obra pública superior a 300.000 euros financiada por administraciones públicas debe reservar al menos un 1,5% de su presupuesto para actuaciones relacionadas con la conservación, restauración, protección, investigación, documentación, difusión o puesta en valor del patrimonio histórico o inmaterial, aplicándose preferentemente en la propia obra o en su entorno inmediato. En este caso, sostiene que esa partida habría permitido restaurar los restos conservados del antiguo paisaje agrícola del Pla de Vila: “Por esta suma se hubieran podido restaurar y adecuar perfectamente los restos de los muros y las diversas acequias que cruzan el aparcamiento de sa Joveria. Sin embargo, se han dejado tal cual, destrozados, cubiertos en parte por vegetación y colmatados por escombros”, señala.

Muro y acequia en sa Joveria. / J.M.L.R.

A su juicio, esta decisión refleja “el poco miramiento y la poca predisposición que hay para conservar realmente el patrimonio cultural local”, especialmente en un espacio situado a escasa distancia del acceso a la ciudad donde un cartel recuerda la declaración de Ibiza como Patrimonio Mundial.

Técnica de mampostería en seco

El arqueólogo añade además que las paredes están construidas mediante la técnica tradicional de mampostería en seco, reconocida como patrimonio cultural inmaterial y protegida por la Ley 18/2019 de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears. En su opinión, mientras en otros territorios se impulsan programas para recuperar este tipo de construcciones tradicionales, en Ibiza continúan desapareciendo sin que se aprovechen actuaciones de esta envergadura para garantizar su conservación.

Los muros están en muy mal estado. / J.M.L.R.

Preguntado por este periódico sobre los motivos por los que no se restauraron conjuntamente los muros y las acequias durante la ejecución del aparcamiento, el Ayuntamiento de Ibiza asegura que la intervención patrimonial se realizará posteriormente. Un portavoz municipal reconoce que estos elementos “están afectados por Patrimonio”, circunstancia que impedía incorporarlos al contrato principal sin alterar significativamente su tramitación.

"Iba a complicar la actuación en el aparcamiento"

Según la misma fuente, incluir estos trabajos dentro del proyecto de los aparcamientos no era posible “porque iba a complicar mucho la actuación y la iba a dilatar", de manera que retrasaría la puesta en servicio de las nuevas plazas de estacionamiento. Había prisa, tal como recordó el alcalde, Rafael Triguero, el día de su inauguración: “Con esta actuación mejoramos espacios que estaban degradados o infrautilizados, los transformamos en aparcamientos ordenados y accesibles, y contribuimos a reducir la presión de aparcamiento en las calles de la capital, mejorando así la movilidad tanto de nuestros vecinos y vecinas como de todas las personas que visitan Ibiza”.

“Ya está en manos de los arqueólogos y de los técnicos del Consistorio, que están redactando los informes oportunos, de manera que, cuando sea posible, se ejecutarán esos trabajos también"

El Consistorio apunta ahora que la futura actuación ya está siendo preparada por los servicios municipales especializados: “Lo que se ha hecho es que esa parte, que está previsto ejecutarla, ya está en manos de los arqueólogos y de los técnicos del Consistorio, que están redactando los informes oportunos, de manera que, cuando sea posible, se ejecutarán esos trabajos también", indica el portavoz, sin precisar cuándo ni a qué se destinará el 1,5% cultural que prevé la legislación balear de 1998.

El Ayuntamiento asegura que restaurará los muros y acequias en una segunda fase. / J.M.L.R.

En esta se indica que “debe incluirse una partida de importe igual o superior” a ese porcentaje de los fondos aportados, “que se destinará a la conservación, la restauración, la protección, el enriquecimiento, la investigación, la documentación, la difusión, la puesta en valor o en uso o la redacción de instrumentos de protección del patrimonio histórico, patrimonio inmaterial o al fomento de la creatividad artística”, y que subraya que “se aplicará con preferencia en la misma obra o en su entorno inmediato”.

El portavoz municipal insiste en que “no se ha intervenido conjuntamente porque complicaría el proyecto y hubiera supuesto retrasos a la hora de poner a punto esos aparcamientos. Así que, como es compatible hacerlo a continuación, se hará a continuación”, concluye sin especificar cuándo.