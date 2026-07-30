Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza

Un incendio forestal declarado este jueves por la tarde en el municipio de Sant Josep ha generado alarma por su proximidad al aeropuerto de Ibiza. Las llamas se habrían originado en unos terrenos de la zona des Codolar, según las primeras informaciones disponibles.

La columna de humo puede observarse desde distintos puntos del sur de la isla. Un testigo que circulaba por la carretera de Sant Francesc en dirección a ses Salines ha alertado de la presencia de una importante cantidad de humo a la altura de las instalaciones aeroportuarias.

Bomberos intentan controlar el incendio

Los servicios de emergencia trabajan en la extinción del incendio y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha establecido inicialmente el índice de gravedad potencial 1.

En el operativo participan dos medios aéreos, una autobomba y 17 bomberos forestales, entre ellos dos técnicos. También se han desplazado a la zona tres agentes de Medio Ambiente. Algunos testigos presenciales aseguran que las llamas estaban ganando intensidad durante los primeros momentos del incendio.

La gravedad potencial 1 se activa cuando el incendio puede requerir medidas de protección para personas o bienes aislados, aunque no implique necesariamente un peligro inmediato para núcleos de población. Por el momento, no se ha informado sobre la superficie afectada ni sobre el posible origen del fuego.

El suceso se produce en una jornada en la que Sant Josep se encuentra en nivel extremo de riesgo de incendio, correspondiente a la alerta de fuego 4, por lo que las autoridades piden extremar las precauciones.

Por el momento, el humo no ha provocado alteraciones en la operatividad del aeropuerto de Ibiza, según han confirmado fuentes de Aena. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona y se está a la espera de conocer el origen del fuego, los medios movilizados y la superficie afectada.