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Ibiza afronta una semana de noches tropicales: el calor no dará tregua ni de madrugada
La Aemet prevé noches tropicales en los cinco municipios de la isla, con máximas diurnas que oscilarán entre 31 y 35 grados
Ibiza afronta varios días de calor persistente en los que el mayor problema no será tanto la temperatura diurna como la falta de alivio durante la noche. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que los cinco municipios de la isla encadenarán noches tropicales hasta, al menos, el próximo miércoles, con mínimas por encima de los 20 grados y una humedad relativa que podría alcanzar el 100% durante la madrugada.
Las máximas oscilarán entre los 31 y los 35 grados, sin precipitaciones previstas y con un índice ultravioleta muy alto durante buena parte de la semana. Aunque Ibiza permanece fuera de los avisos meteorológicos por la cuarta ola de calor, las condiciones favorecerán un ambiente especialmente bochornoso, sobre todo en las zonas costeras.
El jueves comienza con noches tropicales
La jornada de este jueves arranca con cielos despejados en toda la isla y temperaturas máximas de entre 31 y 33 grados. Aemet prevé 31 grados en Vila y Sant Josep, mientras que en Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Joan se alcanzarán los 33 grados.
Las mínimas, sin embargo, volverán a situarse por encima del umbral de las noches tropicales. Los termómetros no bajarán de los 20 grados en ningún municipio y se quedarán en 21 grados tanto en Vila como en Sant Antoni.
La humedad disparará la sensación de calor
El viernes será una de las jornadas más incómodas de la semana, no tanto por las temperaturas máximas como por la elevada humedad prevista.
En Santa Eulària, la sensación térmica podría alcanzar los 39 grados pese a que la temperatura máxima rondará los 33. En Sant Antoni llegará hasta los 37 grados. La causa será una humedad muy elevada, que durante la madrugada y primeras horas del día alcanzará el 100% en varios municipios y aumentará la sensación de bochorno. En Sant Josep, la sensación térmica será algo más moderada, alrededor de los 35 grados, aunque las noches seguirán siendo especialmente cálidas.
El fin de semana
El sábado continuará la estabilidad, con cielos despejados y máximas situadas entre los 31 y los 34 grados según el municipio. Durante el domingo, las temperaturas volverán a repuntar ligeramente. Santa Eulària y Sant Joan podrían alcanzar los 34 y 35 grados, mientras que la sensación térmica rondará entre los 34 y los 36 grados.
Ese mismo día también se espera el episodio de viento más destacado de la semana. Sant Josep registrará rachas de hasta 50 kilómetros por hora y Sant Antoni alcanzará los 35 kilómetros por hora. No obstante, al tratarse de viento de componente sur y sureste, no supondrá un descenso apreciable de las temperaturas.
Una previsión sin lluvias
Las predicciones municipales de Aemet mantienen una probabilidad de precipitación del 0% en los cinco municipios durante toda la semana. Aunque la Agencia mantiene activo el aviso especial por ola de calor en buena parte de la Península, Ibiza y Formentera continúan fuera de las zonas afectadas. La predicción específica para las Pitiusas permanece, por el momento, sin avisos meteorológicos.
Pese a ello, Aemet recomienda mantener una buena hidratación, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y aprovechar las primeras horas de la mañana o de la noche para ventilar las viviendas, aunque durante esta semana el descenso de las temperaturas nocturnas será muy limitado.
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