¿Por qué no hay aún un crematorio para mascotas en Ibiza?: “No hay terrenos en la isla”, admite el PP

No había colado previamente en los plenos de otras administraciones pitiusas, pero sí ha prosperado en Santa Eulària: Unidas Podemos ha conseguido que el PP se sume en este municipio a su petición de instar al Govern, en la medida de lo posible, a que cree una deducción autonómica en el Impuesto de la Renta de las personas físicas (IRPF) para compensar el gasto por los servicios veterinarios que suponen la atención y cuidado de los animales domésticos. Además, acepta solicitar al Gobierno de España que baje el tipo impositivo fiscal aplicado en el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de los gastos veterinarios -situado en el 21%-, en coherencia con la reciente Ley de Derecho y Bienestar de los Animales, en donde se manifiesta que son seres sintientes y no un artículo o prestación de servicios de lujo. En ambos casos, el edil de UP, Álvaro de la Fuente, ha aceptado sendas modificaciones transaccionales a su propuesta original.

No ha logrado UP, sin embargo, que los populares se sumen (y por tanto se apruebe, pues tienen mayoría absoluta) al punto de la moción en el que proponen que el Consistorio lleve al Consell de alcaldes el proyecto de la creación de un crematorio de mascotas. La concejala Mónica Madrid, que lleva el departamento de Medio Ambiente, alega que ya se está trabajando en ello, pero que es un proyecto “harto complicado”. Y no “por la instalación” que conllevará, sino porque hay un problema que, de momento, es insalvable: “No hay terrenos. No es fácil encontrar un lugar adecuado”.

Los que hay, para vivienda

Según ha desvelado, “ahora mismo, los pocos solares que quedan en la isla se dedican al problema de la vivienda, a la construcción de viviendas de precio limitado o de protección oficial. Encontrar ahora mismo un terreno para construir un crematorio para mascotas está siendo complicado. Pero no por eso no se está avanzando. A veces, para lograr un objetivo hay que trabajar mucho de puertas para adentro”.

Por otra parte, el PP también ha respaldado la propuesta de Vox que reclama más medios, protección y operatividad para la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en Balears, llevada al pleno con motivo de la muerte de dos agentes en el transcurso de una persecución a una narcolancha en la costa atlántica en el mes de mayo. En la moción se solicita, además, que se reconozca como profesión de riesgo ser guardia civil, así como la equiparación legal salarial con otros cuerpos de seguridad del Estado.

Para la alcaldesa, "es muy raro, como mínimo, inusual”, que la edil de Vox abandone el pleno cuando debaten su moción

Los socialistas han rechazado que se use “el dolor provocado por esas dos muertes para introducir una propuesta en una administración que no tiene esas competencias”. El PSOE ha calificado la mocion de “manifiesto ideológico aprovechando esa tragedia” y que, a su juicio, “busca generar un relato político con confrontación”. En ese mismo sentido, el edil de UP, que lamenta “cómo deben afrontar, sin recursos”, los guardias “la lacra del narco”, repudia que “Vox quiera apropiarse de algo que es competencia del Estado, que no está dando ejemplo en esta materia”, por lo que se ha abstenido. El PSOE ha votado en contra. Todos los ediles mantuvieron un minuto de silencio y en pie, a propuesta de Salsoso, en recuerdo de los agentes fallecidos.

Toma del vídeo de la sesión durante el minuto de silencio en recuerdo a los guardias civiles muertos. / D.I.

La alcaldesa, Carmen Ferrer, ha reprochado una vez más a la edil de Vox, Paula Salsoso, que abandone su escaño cuando los demás grupos intervienen durante su propia moción: “Es muy raro, como mínimo, inusual”.

Equipos de telecomunicación para la Policía Local

El pleno ha aprobado, asimismo, la incorporación de 218.000 euros de los remanentes para la adquisición de equipos de telecomunicación -concretamente 97 radios del sistema Tetra-, tanto para la Policía Local como para Protección Civil, lo que “permitirá reforzar la seguridad de los agentes, mejorar la coordinación dentro del cuerpo y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a la ciudadanía”, según el primer teniente de alcalde, Miguel Tur. Son emisoras que “garantizan la confidencialidad y mejoran la conectividad con el resto de servicios de emergencias de Balears, como el 112, Bomberos y el SAMU”. Dentro de esta licitación se comprará también una maleta portátil de comunicaciones Tetra, un sistema autónomo de radiofrecuencia diseñado para despliegues rápidos en emergencia que permite crear un puesto de mando avanzado.

Otros 258.000 euros de esos remanentes se dedicarán a la mejora de la dotación eléctrica del nuevo campo de fútbol y como previsión para las ampliaciones de la nueva zona deportiva. Y hay otra partida de 770.000 euros que forma parte de la adquisición de un edificio situado en la esquina de las calles Teniente Coronel Costa Ribas y Pintor Vizcaí, en el centro urbano de Santa Eulària, que se prevé readaptar para construir entre 16 y 20 Viviendas a Precio Limitado (VPL). El 60% de la adquisición (cuyo coste ronda los 2,2 millones, 400.000 euros menos de lo tasado) será financiado por el Consell de Ibiza a través del Plan Estratégico de Inversiones Municipales (PLA 5). Este solar tiene una superficie de unos 400 metros cuadrados, con calificación urbana, lo que “agilizará más los plazos de una futura construcción”, según Tur. Ya existe una estructura ejecutada con una superficie de alrededor de 2.000 metros cuadrados.

Más vehículos para atención domiciliaria

El edil de UP ha criticado que las nuevas viviendas “sean VPL, cuando lo que se necesita es que sea VPO. Mercantilizan y dan tratamiento especulativo a la emergencia habitacional”, ha afirmado.

Por otra parte, se ha aprobado, gracias a una transaccional, la moción presentada por el PSOE para solicitar a la conselleria de Salut y al IB-Salut que doten al Centro de Salud de Santa Eulària de vehículos oficiales destinados a la atención domiciliaria, de manera que los profesionales sanitarios no tengan que utilizar sus vehículos particulares en la prestación de este servicio público. Además, se ha aprobado una propuesta transaccional para instar al Consell de Eivissa a estudiar la incorporación de una nueva parada en el recorrido de la línea L17 a su paso por Puig d’en Fita y a, la vez, ejecutar las actuaciones necesarias para que las que se implanten cumplan con la normativa vigente en materia de accesibilidad y dispongan del equipamiento necesario para garantizar un servicio seguro y accesible.