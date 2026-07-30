El Defensor del Pueblo constata las "deficiencias" en el servicio de atención a menores migrantes en Ibiza

La adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, ha visitado esta semana distintas instalaciones de primera acogida de Ibiza y Formentera ante el aumento de la llegada de menores no acompañados en patera a las Pitiusas. Tras su visita,y según explican desde este organismo, ha podido constatar las "deficiencias" en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y "la saturación y las dificultades" del dispositivo destinado a atender a estos menores.

Bárcena se desplazó este martes hasta la Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza, las instalaciones portuarias que se utilizan en situaciones de emergencia ante la llegada de personas migrantes y la carpa de acogida que gestiona la Cruz Roja.

En las reuniones mantenidas durante la visita se pusieron de manifiesto las "deficiencias" detectadas en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ya se encuentra en vigor. La representante del Defensor del Pueblo pudo conocer, se indica en la nota, los recursos habilitados en la isla para atender las llegadas y el funcionamiento de los dispositivos de primera acogida.

La "saturación" en los centros de Formentera

La adjunta segunda del Defensor del Pueblo también se desplazó a Formentera, donde mantuvo un encuentro con el presidente del Consell Insular, Óscar Portas; la consellera de Educación y Bienestar Social, María Cristina Costa, y técnicas de la conselleria que dirige.

Patricia Bárcena, segunda adjunta del Defensor del Pueblo con la Policía Nacional. / Defensor del Pueblo

La reunión, como detalla la institución en su nota, había sido solicitada por el presidente del Consell ante el incremento de la llegada de menores no acompañados a la menor de las Pitiusas, que deben ser atendidos por la institución insular. Durante su estancia, Bárcena conoció el dispositivo de emergencia habilitado en el puerto y el centro de acogida transitoria para niñas y niños que llegan solos a la isla. Los menores permanecen en estas instalaciones a la espera de ser trasladados a centros situados en Mallorca. La visita permitió comprobar la situación de "saturación actual de los recursos" y las dificultades existentes para desarrollar "tanto la labor de acogida como la educativa".

Estas dificultades se mantienen, según se puso de manifiesto durante el recorrido, "pese a los esfuerzos realizados por las autoridades competentes" para atender a los menores y responder al aumento de llegadas registrado en la isla. Desde el inicio de 2026 hasta el 24 de julio, la isla ha recibido a 1.857 personas en 118 pateras, prácticamente la mitad de las 3.734 personas que han alcanzado el archipiélago de forma irregular en lo que va de año.

Precisamente sobre el "drama de la migración" hablaron la presidenta del Govern, Marga Prohens y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante su encuentro este miércoles en el Consolat de Mar, aprovechando que el presidente tenía programado su despacho con el Rey antes de las vacaciones de verano. La presidenta volvió a reclamar a Sánchez un pacto en política migratoria ante "la situación" en Formentera con la ruta de Argelia consolidada. Prohens aseguró estar empezando a "perder el optimismo" ante la inacción del Gobierno central ante esta situación límite.