"El cielo de Ibiza vuelve a llenarse de magia": llega la segunda edición del festival de globos aerostáticos

Ibiza volverá a mirar al cielo en septiembre. La isla acogerá la segunda edición del Ibiza Balloon Festival, un evento que llenará el amanecer de globos aerostáticos y que también contará con una de sus imágenes más esperadas: el Ibiza Night Glow, el espectáculo nocturno en el que los globos iluminados brillan al ritmo de la noche.

Según anunciaron en redes sociales, la cita se celebrará del 18 al 20 de septiembre y está planteada como un fin de semana para disfrutar en familia o con amigos de una experiencia diferente en la isla.

El festival propone descubrir Ibiza desde otra perspectiva, con el despegue de globos aerostáticos durante las primeras horas del día, cuando la luz del amanecer convierte el paisaje en uno de los grandes protagonistas.

Globos al amanecer y luces por la noche

Uno de los momentos más llamativos del festival será el Ibiza Night Glow, una exhibición en la que los globos permanecen en tierra y se iluminan al caer la noche, creando un espectáculo visual pensado para todos los públicos.

Imagen de archivo del Ibiza Balloon Festival 2025. / Photofilm Ibiza

La organización presenta esta segunda edición como una oportunidad para vivir "un fin de semana en el que el amanecer se llena de color" y la noche brilla con una propuesta pensada para sorprender tanto a residentes como a visitantes.

El Ibiza Balloon Festival está organizado por Enjoy Ibiza Activities, el club de experiencias de Fomento del Turismo de Ibiza, en colaboración con Ibiza en Globo, Ibiza Travel, el Consell d’Eivissa y los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Antoni.

Proximamente la organización detallará horarios, ubicaciones y actividades previstas para esta nueva edición del festival.