El calor del mar ya golpea a la posidonia profunda de Ibiza: "Las proyecciones son muy preocupantes"

El calentamiento del mar alcanzó en 2025 a las praderas profundas de posidonia oceanica de la bahía de Talamanca, en Ibiza. Uno de los sensores instalados a 11,5 metros de profundidad registró durante el año pasado 39 días con temperaturas máximas diarias superiores a los 28ºC, el umbral a partir del cual aumenta la mortalidad de esta planta marina. El dispositivo situado a cuatro metros contabilizó 45 días por encima de ese límite, la segunda cifra más alta desde que comenzó el seguimiento en 2023.

Los datos han sido recogidos por la red de sensores de temperatura instalada por el GEN-GOB y analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation. Según explica esta última entidad en un comunicado, los registros indican que las altas temperaturas están alcanzando también a las praderas más profundas de posidonia y no solo las capas superficiales del mar.

La evolución muestra que, tras el descenso registrado en 2024, las temperaturas marinas volvieron a alcanzar en 2025 valores muy similares a los de 2023. En el sensor situado a cuatro metros de profundidad, las temperaturas máximas diarias superaron los 28ºC durante 46 días en 2023, descendieron hasta 24 días en 2024 y volvieron a aumentar hasta 45 días en 2025.

En el dispositivo instalado a 11,5 metros de profundidad, la evolución fue aún más acusada. Tras registrar 32 días por encima del umbral en 2023 y nueve días en 2024, alcanzó los 39 días en 2025, más de cuatro veces la cifra contabilizada el año anterior.

Evolución de la temperatura en la columna de agua

La comparación entre las distintas profundidades permite conocer cómo evoluciona la temperatura en la columna de agua y hasta dónde penetran los episodios de calentamiento estival. Los 28ºC se utilizan como umbral de referencia porque, según un estudio de Núria Marbà y Carlos Duarte publicado en la revista Nature Climate Change, a partir de esa temperatura aumenta la mortalidad de la posidonia oceanica, una planta marina esencial para la biodiversidad mediterránea y la conservación del litoral.

"La temperatura del mar está alcanzando valores que hace años eran excepcionales y ahora empiezan a repetirse cada temporada", alerta Elisa Langley, coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation.

Langley explica también que "el seguimiento de la temperatura del mar en las praderas de posidonia permite observar con más detalle cómo cambia la temperatura en la costa cercana y en el mismo hábitat. La preocupación sobre cómo afectan estos incrementos a las praderas ha dado lugar a un aumento del número de estaciones de seguimiento de temperatura, ya que se ve comprometida la salud del hábitat".

Siete sensores para vigilar las praderas de Ibiza

El GEN-GOB mantiene actualmente una red de siete sensores de temperatura distribuidos en seis praderas de posidonia de Ibiza: dos en la bahía de Talamanca y uno en Cala Vedella, Porroig, la Xanga, Cala Llentrisca y Cala d'Hort. La mayor parte de esta red se mantiene gracias a la financiación de Ibiza & Formentera Preservation, con la colaboración de la marca de ropa femenina Hoss Intropia, mientras que el sensor de Cala Vedella cuenta con el apoyo de los concesionarios de playa de la zona.

Además del incremento del número de días por encima del umbral crítico, las dos estaciones de Talamanca muestran una tendencia cada vez más parecida. En 2023, el sensor situado a cuatro metros registró 46 días con temperaturas superiores a 28 ºC, mientras que el instalado a 11,5 metros contabilizó 32, una diferencia de 14 días. En 2025, esa distancia se redujo a seis días, con 45 y 39 jornadas, respectivamente.

Según el análisis realizado por el Observatorio, con apoyo financiero del Consell de Ibiza, el calentamiento está penetrando a mayor profundidad y la termoclina, la capa que separa las aguas cálidas de las más frías, se está desplazando hacia capas más profundas durante el verano.

Un pico de temperatura cada vez más temprano

El Observatorio de Sostenibilidad destaca también el adelanto del episodio de mayor calentamiento de 2025. Mientras que en 2023 la temperatura máxima del mar se registró el 24 de agosto y en 2024 el 13 de agosto, en 2025 el pico anual llegó el 6 de julio, más de un mes antes que el año anterior. Ese día, el sensor situado a cuatro metros registró 29,48 ºC y el instalado a 11,5 metros alcanzó los 29,54 ºC, las temperaturas más elevadas de todo el año.

Desde el GEN-GOB atribuyen esta evolución al avance del cambio climático. "Las proyecciones son muy preocupantes: el año pasado ya superamos el umbral de 1,5 ºC y la tendencia empeora", advierte Xisco Sobrado, coordinador del Área Marina del grupo ecologista.

Sobrado recuerda que el Acuerdo de París insta a limitar el calentamiento global a 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales mediante una drástica reducción de las emisiones. El grupo alerta de que la situación podría agravarse en 2026 y 2027 por la influencia de un episodio intenso de El Niño, con temperaturas marinas anormalmente elevadas y un mayor riesgo de olas de calor, sequías, incendios y otros fenómenos extremos.

Para proteger las praderas de posidonia oceanica y las actividades que dependen de ellas, el GEN-GOB reclama medidas de fondo como "implementar políticas de decrecimiento turístico".

El Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza recuerda, además, que, aunque no sea posible actuar directamente sobre el aumento de la temperatura del mar, sí se pueden reducir otros impactos que afectan a la posidonia.

"No podemos enfriar el mar, pero sí proteger la posidonia. Debemos actuar frente a las malas prácticas de navegación, el fondeo incontrolado, los vertidos y la contaminación costera, mejorando también el impacto de los emisarios y de las descargas de salmuera. Esta planta es la base de nuestros ecosistemas costeros y marinos y una pieza esencial del paisaje de Ibiza. Cuidarla y reducir nuestra huella de carbono también es aumentar nuestra resiliencia frente al cambio climático", concluye Langley.