Movilidad
Atención conductores: nuevo sentido de circulación en la calle Can Escandell de Ibiza
El cambio será efectivo desde las 14 horas y afecta al primer tramo de la vía
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de un cambio de circulación en el primer tramo de la calle Can Escandell, que quedará efectivo este jueves 30 de julio en torno a las 14 horas.
Según el aviso municipal, la modificación se aplicará después de que hayan sido repintadas las señales viales horizontales en la zona. A partir de ese momento, este primer tramo de la calle Can Escandell pasará a tener sentido ascendente.
El Consistorio pide a los conductores que presten atención a la nueva señalización y extremen la precaución durante las primeras horas de aplicación del cambio, especialmente mientras los usuarios habituales de la vía se adaptan al nuevo sentido de circulación.
La medida afecta únicamente al primer tramo de la calle Can Escandell, según la información facilitada por el Ayuntamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
- Llama la atención
- Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
- El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
- El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
- La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes
- Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni