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Atención conductores: nuevo sentido de circulación en la calle Can Escandell de Ibiza

El cambio será efectivo desde las 14 horas y afecta al primer tramo de la vía

Ibiza cambia la circulación en el primer tramo de la calle Can Escandell.

Ibiza cambia la circulación en el primer tramo de la calle Can Escandell. / Ayuntamiento de Ibiza

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Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de un cambio de circulación en el primer tramo de la calle Can Escandell, que quedará efectivo este jueves 30 de julio en torno a las 14 horas.

Según el aviso municipal, la modificación se aplicará después de que hayan sido repintadas las señales viales horizontales en la zona. A partir de ese momento, este primer tramo de la calle Can Escandell pasará a tener sentido ascendente.

Cambia el sentido de circulación en un tramo de la calle Can Escandell de Ibiza

Cambia el sentido de circulación en un tramo de la calle Can Escandell de Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

El Consistorio pide a los conductores que presten atención a la nueva señalización y extremen la precaución durante las primeras horas de aplicación del cambio, especialmente mientras los usuarios habituales de la vía se adaptan al nuevo sentido de circulación.

Noticias relacionadas y más

La medida afecta únicamente al primer tramo de la calle Can Escandell, según la información facilitada por el Ayuntamiento.

Cambia el sentido de circulación en un tramo de la calle Can Escandell.

Cambia el sentido de circulación en un tramo de la calle Can Escandell. / Ayuntamiento de Ibiza

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