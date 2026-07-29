Yates en Ibiza y Formentera: 'Queen Miri', el megayate que fue alargado seis metros y esconde una piscina en el garaje

El 'Queen Miri' no siempre fue un megayate de 92 metros. Antes medía 85, hasta que una reforma realizada en 2016 alargó su casco varios metros y lo convirtió en una embarcación todavía más imponente.

Uno de los salones del megayate. / charterindex.com

Hoy, este yate valorado en más de 70 millones de euros cuenta con 18 camarotes, espacio para 36 invitados y una de sus mayores rarezas bajo cubierta: un garaje que puede inundarse y transformarse en una piscina de agua salada.

El yate, que antes se llamó 'Analies' y posteriormente 'Delma', terminó rebautizado como 'Queen Miri' tras una transformación que lo convirtió en un megayate de alquiler construido bajo altos estándares internacionales de seguridad y calidad, según aseguran los sitios especializados.

Un garaje que se convierte en piscina

La gran curiosidad del 'Queen Miri' está en su garaje. En lugar de limitarse a guardar embarcaciones auxiliares o juguetes acuáticos, este espacio puede inundarse y convertirse en una piscina de agua salada con capacidad para 90.000 litros.

'Queen Miri' esconde una piscina en el garaje. / charterindex.com

El resultado es uno de esos detalles que resumen el nivel de extravagancia de este tipo de barcos: un garaje que, cuando deja de funcionar como garaje, pasa a ser una piscina privada sobre el mar.

A bordo tampoco faltan otros espacios pensados para el entretenimiento y el descanso. La cubierta principal cuenta con zonas de comedor y asientos de teca, mientras que el salón principal dispone de una pantalla de 51 pulgadas, sistema de sonido y grandes sofás. En el interior, materiales como el mármol, la seda y distintas maderas dan forma a una atmósfera de lujo clásico, con piano de cola incluido.

Spa, cine, helicóptero y sala de juegos

El comedor tiene capacidad para 36 invitados y puede transformarse en sala de reuniones, una pista más de que este barco está pensado tanto para el ocio como para estancias de largo recorrido. En la cubierta superior hay salones privados con televisión, mesa de juego y bar, además de una biblioteca.

El camarote principal del 'Queen Miri'. / charterindex.com

La cubierta inferior funciona casi como un hotel flotante. Allí se encuentra un centro de salud con jacuzzi, gimnasio, sala de masajes, peluquería, salón de manicura, baños de vapor, saunas, duchas y piscinas de inmersión. También dispone de una zona de juegos para niños supervisada por la tripulación.

El Queen Miri cuenta además con bodega, cine, ascensor para invitados, spa, piscina, barbacoa, aire acondicionado y una cubierta para helicópteros certificada para 4,9 toneladas.

En cuanto a los camarotes, ofrece ocho habitaciones tamaño king y siete dobles, todas equipadas con sistemas audiovisuales, escritorio y conexión a internet.

El apartado de ocio náutico también es propio de un barco de estas dimensiones. El yate dispone de lanchas rápidas para esquí acuático, equipo de buceo, windsurf, motos acuáticas y otros juguetes acuáticos para que los huéspedes disfruten sin descanso.

Mira todas las imágenes del 'Queen Miri'