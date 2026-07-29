Siguen las andanzas del pirata de Porroig: el Ayuntamiento de Ibiza le denuncia ante la Fiscalía

El Ayuntamiento de Ibiza denunciará de manera "inminente" ante la Fiscalía de Ibiza a Evaristo Soler, conocido como el pirata de Porroig, por replicar en aguas de Talamanca las actividades ilegales que desarrolló durante años esa bahía de Sant Josep, por las que ya fue denunciado y por las que tiene varias causas judiciales abiertas.

Como ha publicado este miércoles Diario de Ibiza, Soler llevar más de un año instalando sin licencia ni control fondeos ilegales en esta bahía de Ibiza que después alquila, también sin ningún tipo de permiso de actividad, como ha comprobado el Consistorio. De hecho, Vila "ha mantenido una vigilancia constante de la actividad desarrollada en su litoral costero, y especialmente en el caso de Evaristo Soler en Talamanca".

El equipo de gobierno detalla que la semana pasada, "un dispositivo de la Policía Local identificó a Evaristo Soler y se constató la actividad ilegal que desarrolla en esa bahía, que además realiza dentro de la zona de baño, incumpliendo la ordenanza municipal". Además, los técnicos "identificaron un total de once embarcaciones, que fueron propuestas para sanción".

Retirada de los barcos de Soler por parte de Capitanía

Ahora, "con la documentación y pruebas que obran en poder del Ayuntamiento", la Administración municipal "presentará una denuncia ante la Fiscalía de forma inmediata. Además, el Ayuntamiento solicitará a Capitanía Marítima la retirada de los barcos dentro de sus competencias".

Galería: imágenes de Evaristo Soler, conocido como el 'pirata' de Porroig / Toni Escobar

El Ayuntamiento insiste en que "tomará todas las medidas a su alcance y continuará manteniendo un estrecho control sobre la actividad en su litoral", añaden desde el Consistorio, que detallan que facilitarán al Ministerio Público toda la información que ha podido recabar de la actividad económica de Soler en Talamanca, además de los posibles daños medioambientales que haya podido provocar.

Los miembros de la Asociación de Amarristas de Talamanca (AAT) denuncian que este individuo, que ha sido condenado en los tribunales por amenazas, lleva más de dos años cometiendo desmanes en Talamanca, convertido en su actual escenario de operaciones tras mucho tiempo sacando tajada en la bahía de Porroig, en Sant Josep, y también en es Viver.

Según asegura a este diario un integrante de la ATT, que prefiere mantener el anonimato por miedo a las represalias, Soler gestiona una decena de amarres ilegales, unos reciclados de antiguos muertos abandonados y otros directamente arrebatados a sus legítimos propietarios.

Sus cálculos son que recauda unos 50 euros diarios por cada amarre, lo que elevaría las ganancias netas a unos 15.000 euros mensuales solo por este negocio. Explica que es imposible hablar con normalidad con él, ya que es un individuo "violento". Sin ir más lejos, la semana pasada estaba citado en la Audiencia Provincial de Baleares para la vista previa de un juicio donde se le reclamaba que pagara una multa de 4.500 euros por rajar con un cuchillo la embarcación neumática de un hombre con el que mantuvo una discusión en Porroig y al que, según la denuncia, siguió hasta Formentera.