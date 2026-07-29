Santa Eulària comprará un edificio del centro para construir hasta 20 viviendas asequibles

El Ayuntamiento de Santa Eulària impulsará la construcción de entre 16 y 20 Viviendas a Precio Limitado (VPL) mediante la adquisición, por unos 2,2 millones de euros, de un edificio situado en la esquina de las calles Teniente Coronel Costa Ribas y Pintor Vizcaí, en el centro urbano de la parroquia de Santa Eulària. La operación permitirá ampliar el parque municipal de vivienda y, según el Consistorio, reducir considerablemente los plazos necesarios para poner en marcha la futura promoción.

El 60% de la adquisición será financiado por el Consell de Ibiza a través del Plan Estratégico de Inversiones Municipales (PLA 5), correspondiente a los años 2025 y 2026. El Ayuntamiento asumirá el 40% restante mediante la incorporación de 770.469 euros procedentes del remanente de Tesorería, una aportación que se someterá a aprobación en la sesión plenaria ordinaria de julio, prevista para este jueves.

Hasta 20 viviendas en el centro de Santa Eulària

El inmueble se levanta sobre una parcela de 402 metros cuadrados, clasificada como suelo urbano de uso residencial plurifamiliar, y dispone de una estructura ya ejecutada de cerca de 2.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento señala que la calificación urbanística existente permitirá agilizar la futura promoción.

La tasación realizada fija el valor de mercado del inmueble en 2.664.437 euros. El precio de adquisición previsto, situado en torno a 2,2 millones de euros, supone una reducción del 20% respecto a ese valor de tasación.

Una vez formalizada la compra, el Consistorio redactará un nuevo proyecto para adaptar el edificio a las necesidades actuales y obtener la máxima intensidad de uso permitida por la normativa urbanística. El objetivo será construir el mayor número posible de Viviendas a Precio Limitado, con una capacidad estimada de hasta 20 viviendas.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha afirmado que la adquisición representa "una oportunidad estratégica única" para incrementar el parque de Viviendas a Precio Limitado del municipio. Ferrer ha añadido que la actuación refleja el "compromiso" del equipo de gobierno "con una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y se suma al resto de iniciativas que estamos impulsando para favorecer el acceso a una vivienda asequible».

Más de un centenar de viviendas asequibles en el municipio

La compra de este inmueble se sumará a la construcción de 94 Viviendas a Precio Limitado en régimen de alquiler asequible en la parroquia de es Puig d’en Valls, otra de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para facilitar el acceso a la vivienda. Según el Consistorio, actualmente es la única promoción pública de estas características en marcha en la isla de Ibiza y cuenta con una inversión de 21.090.659 euros, IVA incluido.

El proyecto contempla 28 viviendas de entre 51 y 60 metros cuadrados útiles, destinadas a una o dos personas, con alquileres estimados desde 662 euros mensuales; 51 viviendas de entre 70 y 82 metros cuadrados útiles, dirigidas a unidades familiares de tres o cuatro miembros, con rentas aproximadas de 909 euros al mes, y 15 viviendas de entre 90 y 106 metros cuadrados útiles, destinadas a familias de cuatro o más integrantes, con alquileres a partir de 1.168 euros mensuales. Con ambas actuaciones, en el municipio de Santa Eulària se crearán más de un centenar de viviendas asequibles.

Estas iniciativas forman parte de Santa Eulària Crea Futur, la estrategia municipal de vivienda con la que el Ayuntamiento busca facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible. Además de impulsar nuevas promociones de VPL, el programa incluye diferentes líneas de apoyo dirigidas a los residentes del municipio.

En los últimos tres años, el Consistorio ha destinado 119.000 euros a ayudas para la compra de la primera vivienda. A esta cantidad se suman las ayudas al alquiler, con una inversión acumulada de 2.331.307 euros desde 2020, y el programa de retorno del talento joven, que desde 2022 ha movilizado más de 105.000 euros para favorecer que los jóvenes puedan regresar a Santa Eulària y desarrollar allí su proyecto de vida.