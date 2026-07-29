Sant Joan digitaliza la gestión del agua con fondos Next Generation

El Ayuntamiento de Sant Joan implanta un nuevo sistema de tele-gestión para el control y monitorización de la red municipal de abastecimiento de agua. El Consistorio indica en un comunicado que el proyecto supone un importante avance en la modernización del servicio municipal de abastecimiento al incorporar tecnología que permite supervisar en tiempo real el estado de la red. Esta herramienta facilitará la detección temprana de incidencias, la optimización del rendimiento hidráulico y una gestión más eficiente de los recursos hídricos.

Esta iniciativa afectará a los sistemas de abastecimiento de Sant Joan, Sant Miquel, Sant Llorenç y Portinatx, donde se han instalado nuevos equipos de medición y control. Es el caso de caudalímetros electromagnéticos de diferentes diámetros, sensores inteligentes para el control de parámetros de calidad del agua, registradores autónomos de datos (dataloggers), transductores de presión y sondas de nivel en captaciones y depósitos. Todo ello se integra en el sistema SCADA, desde el que es posible conocer en tiempo real el comportamiento de la red.

Gracias a esta tecnología, los técnicos municipales y Aqualia, la empresa concesionaria, pueden disponer de información permanente sobre caudales, presiones, niveles de depósitos y pozos o parámetros de calidad del agua. El Ayuntamiento prevé mejorar la capacidad de respuesta ante posibles fugas o averías y optimizar el funcionamiento general del servicio.

Fondos Next Generation

Este proyecto está financiado mediante una ayuda de los fondos europeos Next Generation dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, con una inversión de 29.763,23 euros.

El concejal de Medio Ambiente, Andreu Roig, destaca que la digitalización del manejo del caudal permitirá al Ayuntamiento "gestionar un recurso tan valioso como el agua con mayor eficiencia" y anticiparse a "posibles incidencias", lo que mejorará el servicio que reciben los vecinos. Roig señala además que este proyecto "demuestra cómo los fondos europeos Next Generation se traducen en mejoras reales para el municipio, incorporando herramientas tecnológicas que favorecen un uso más sostenible del agua y una gestión cada vez más moderna y eficiente".

En definitiva, el proyecto permitirá monitorizar en tiempo real el funcionamiento de la red, mejorar la eficiencia del servicio, reducir pérdidas de agua, favorecer la adaptación al cambio climático, incrementar la transparencia en la gestión del ciclo urbano del agua y reforzar la sostenibilidad del servicio municipal.