Reprogramación del servicio de bus para aumentar las líneas con parada en el Parque de la Paz

El Consell de Ibiza va a reprogramar el itinerario de los autobuses que recorren el núcleo urbano de la capital para aumentar el número de líneas que pasan por el Parque de la Paz, tal y como le ha reclamado el Ayuntamiento de la ciudad. Este cambio responde a una petición de los comerciantes de la zona, que ya trasladaron recientemente al equipo de gobierno municipal, a raíz de un descenso en el número de sus clientes que achacaban a la reducción de paradas de autobús.

En estos momentos, seis líneas paran en la parada del Parque de la Paz, una cifra que se elevará a 16 con esta modificación, que tiene como objetivo "reforzar la conexión del centro urbano con diferentes barrios y puntos de la isla", así como "facilitar el acceso a la zona comercial y ofrecer una alternativa más cómoda al vehículo privado".

Las nuevas líneas

El Ayuntamiento detalla que las nuevas líneas con parada en el Parque de la Paz son la Aero2, N1, N3, N5, N6, T1, T2, T3, T6 y U4, aunque no precisa cuándo se pondrá en marcha esta modificación. La nota de prensa sí avanza que el Consell, que es la administración que tiene estas competencias en materia de transporte, "ha iniciado las actuaciones necesarias para habilitar la parada para todas las líneas que circulan por Isidor Macabich".

"Los comerciantes nos trasladaron una propuesta razonable para mejorar la accesibilidad al centro y favorecer el uso del transporte público. Desde el Ayuntamiento la recogimos, la estudiamos y la trasladamos al Consell, con el que hemos trabajado para hacerla realidad", en palabras del concejal de Movilidad, Rubén Sousa.