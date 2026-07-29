"RCP al ritmo de la 'Macarena'": los niños de Sant Josep se convierten en socorristas por un día

Los bañistas de la playa de ses Salines nunca han estado mejor protegidos. Más de 60 niños de las escuelas de verano de Sant Josep se han convertido este miércoles en socorristas por un día. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento del municipio por tercer año consecutivo, pretende acercar a los más pequeños al trabajo cotidiano de un socorrista en la playa.

"Nos hemos metido en el agua y hemos hecho como si nos rescatáramos los unos a los otros, es más difícil de lo que pensaba", confiesa Azahara, de 11 años. Es la primera vez que prueba la actividad con la escuela de verano. Oliver, sin embargo, es todo un veterano en rescate en el agua: "Es el segundo año que vengo y me encanta, con estos profes aprendo todo lo que necesito, hemos probado a hacer RCP y la maniobra de Heimlich".

Durante la mañana, los niños hacen un recorrido en grupos por tres actividades diferentes: una de reanimación cardiopulmonar (RCP), otra de conocimiento de señales y banderas de prevención y otra de rescate en el agua. La favorita, sin lugar a duda, la de rescate; los niños se lanzan corriendo al agua sujetando el torpedo, una palabra que muchos desconocían hasta hoy.

Sesenta niños se convierten en socorristas por un día en ses Salines /

¿Qué hace un socorrista?

Antes de meterse en materia, los pequeños han hecho, como cada año, una recogida de residuos por la arena, una costumbre que combina la seguridad en el agua con la concienciación medioambiental. Después ha llegado el turno de la estación estrella de la jornada: la de RCP, en la que la monitora encargada de explicar la maniobra ha optado por un método muy particular para que los más pequeños no perdieran el ritmo de las compresiones: "Vamos a hacer el masaje cardíaco al ritmo de la 'Macarena', ¿os la sabéis?". Uno a uno, los niños han ido pasando por el muñeco de reanimación para probar por sí mismos lo aprendido, entre risas y algún que otro tropiezo con la coreografía.

Un niño realizando la reanimación cardiopulmonar. / Marcelo Sastre

Oliver, de 11 años, ya lo tiene claro: "De mayor me estoy pensando ser socorrista, me gusta mucho. Ahora cuando voy a la playa me gusta fijarme en los socorristas que veo y copio lo que ellos hacen". Para Eliza, de 10 años, esta es su primera vez en la jornada y lo que más le ha gustado ha sido "rescatar a la gente" en el agua. Aunque todavía no tiene claro si de mayor quiere dedicarse a esto, reconoce que el curso de primeros auxilios le ha encantado. "La que más me ha gustado ha sido cuando nos cuentan cómo hacer RCP. Cuando acabe el día seguro que sé cómo hacer de socorrista, ellos salvan vidas", resume la niña.

Una profesión vocacional

Lucía, coordinadora de los socorristas de Sant Josep, explica cuál es el espíritu de la jornada: "La campaña consiste principalmente en aproximar a los niños al trabajo de un socorrista en playa, pero también damos unas nociones básicas de primeros auxilios para que, en el caso de que se encuentren ante una emergencia, sepan cuáles son los primeros pasos para realizar". Y añade: "Los niños, como cada año, disfrutan muchísimo esta actividad. Es un placer, disfrutamos de poder compartirles esto que para nosotros tiene tanta vocación. No es simplemente un traslado de contenido, sino que también es un traslado de la pasión de ayudar a alguien cuando lo necesita".

La jornada, como en ediciones anteriores, concluye con un rescate simulado en el que los niños ponen en práctica todo lo aprendido en las estaciones, repartidos en grupos de víctima, rescatador y reanimador, en un ensayo general de una emergencia real pero sin el peligro.

Los niños corren hacia el agua para realizar el rescate. / Marcelo Sastre

Iratxe López, coordinadora de Joventut, subraya el valor de la actividad para las escuelas de verano municipales: "Nos gusta preparar este día para todos los niños más mayores de la escuela, que son los que más pueden aprovechar estas clases". La coordinadora asegura que la actividad deja huella: "Les hace mucha ilusión, cada año nos preguntan si volveremos a hacer socorrista por un día".

"Han sabido ayudar intuitivamente a un familiar"

Mientras los niños disfrutaban de un día de playa y juegos, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha destacado la importancia de esta iniciativa, que el Ayuntamiento organiza en colaboración con el servicio de socorrismo: "Es un día diferente con una actividad diferente que sirve para que los niños aprendan divirtiéndose. Es un orgullo que el servicio de socorrismo se ofrezca a enseñar su trabajo y a concienciar a los residentes". Roig ha subrayado además el impacto real que ha tenido la formación en ediciones pasadas: "Tenemos casos de alumnos que, gracias a ediciones pasadas, han sabido ayudar intuitivamente a un familiar en caso de accidente".