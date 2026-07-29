El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: "Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos"

La bahía de Talamanca se ha convertido en el nuevo escenario donde Evaristo Soler, el conocido como 'pirata de Porroig', está desplegando unas actividades ilegales que le están reportando cuantiosos beneficiosos desde hace más de dos años. Así lo pudo contrastar Diario de Ibiza el pasado viernes 17 de julio, cuando cazó a Soler en la bahía, a bordo de la embarcación que mantiene amarrada como base de operaciones y desde la que gestiona el alquiler de sus puntos de fondeo ilegales.

Los miembros de la Asociación de Amarristas de Talamanca (AAT) denuncian que este individuo, que ha sido condenado en los tribunales por amenazas, lleva más de dos años cometiendo desmanes en Talamanca, convertido en su actual escenario de operaciones tras mucho tiempo sacando tajada en la bahía de Porroig, en Sant Josep, y también en es Viver.

Una decena de amarres ilegales a 50 euros diarios

Según asegura a este diario un integrante de la ATT, que prefiere mantener el anonimato por miedo a las represalias, Soler gestiona una decena de amarres ilegales, unos reciclados de antiguos muertos abandonados y otros directamente arrebatados a sus legítimos propietarios.

Sus cálculos son que recauda unos 50 euros diarios por cada amarre, lo que elevaría las ganancias netas a unos 15.000 euros mensuales solo por este negocio. Explica que es imposible hablar con normalidad con él, ya que es un individuo "violento". Sin ir más lejos, la semana pasada estaba citado en la Audiencia Provincial de Baleares para la vista previa de un juicio donde se le reclamaba que pagara una multa de 4.500 euros por rajar con un cuchillo la embarcación neumática de un hombre con el que mantuvo una discusión en Porroig y al que, según la denuncia, siguió hasta Formentera.

Entre los miembros de la AAT existe un malestar generalizado por la impunidad con la que actúa Soler, que ha ido en aumento en los últimos meses. Por ello, la asociación está ultimando la presentación de una denuncia ante el juzgado que permita poner coto a los desmanes de este individuo, que tiene prohibido volver a Porroig por orden judicial.

"Le hemos dicho de todo, no nos hace caso y nos ha rogado que no lo denunciemos, pero ya estamos hartos", comentan desde la asociación. Desde que se instaló en Talamanca, las amenazas y los rifirrafes entre los amarristas y Soler han sido una constante, alterando la tranquilidad habitual en esta bahía.

Mientras tanto, Soler sigue operando con total impunidad desde un barco de pesca costera de pequeño tamaño que usa como base de operaciones y donde almacena, según detallan desde la AAT, los trajes de buceo y las bombonas de oxígeno con las que aseguran que realiza sus trabajos ilícitos, tanto en verano como en invierno, ya que mantiene activo su negocio durante todo el año.