Un paso de peatones convertido en una trampa en la Marina

La calle de Manuel Sorà, en la Marina, ofrece una imagen de abandono impropia de uno de los barrios con mayor valor histórico y turístico de Ibiza. El asfalto está hundido, el paso de peatones se encuentra deformado y la alcantarilla, rodeada de desniveles y agua estancada, supone un riesgo evidente de caídas para vecinos y visitantes.