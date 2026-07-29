Campaña Verano 2026
El álbum
Un paso de peatones convertido en una trampa en la Marina
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La calle de Manuel Sorà, en la Marina, ofrece una imagen de abandono impropia de uno de los barrios con mayor valor histórico y turístico de Ibiza. El asfalto está hundido, el paso de peatones se encuentra deformado y la alcantarilla, rodeada de desniveles y agua estancada, supone un riesgo evidente de caídas para vecinos y visitantes.
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