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Un nuevo corte del suministro en Ibiza deja sin luz a 650 usuarios de Can Sifre

Según la página web de Endesa, los usuarios volverán a tener electricidad sobre las 13.15 horas de este miércoles

La central eléctrica de Gesa, en una imagen de archivo

La central eléctrica de Gesa, en una imagen de archivo / Vicent Marí

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Redacción Digital

Ibiza

La red eléctrica de Ibiza vuelve a presentar una avería y esta vez los afectados son residentes en el barrio de Can Sifre, en Sant Jordi. El corte en el suministro comenzó alrededor de las 8.45 horas de esta mañana y ha dejado sin servicio a alrededor de 650 usuarios.

Según indica Endesa, la incidencia se debe a una avería en la línea Raspalls, que da servicio a dichos barrios, donde los técnicos de la compañía ya trabajan para resolverla. La página web de la compañía indica que los usuarios volverán a tener electricidad a las 13.15 horas del mediodía.

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Esta avería se suma a las varias que ha registrado Ibiza en los últimos días y que han provocado apagones importantes en Sant Rafel, Santa Eulària, Sant Miquel y la capital de la isla.

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