La situación en la que está la Policía Local de Sant Antoni, que en muchas ocasiones en las últimas semanas se encuentra bajo mínimos. Incluso el pasado 18 de julio solo había dos agentes para cubrir un turno, uno de ellos en prácticas. Una situación que se debe a la acumulación de bajas y a que varios agentes se han negado a hacer horas extras porque han llegado a un punto de extenuación total. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que está «reorganizando los recursos para mantener la atención y la seguridad ciudadana». Está claro que el municipio necesita una plantilla más amplia, algo que han admitido tanto la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, como el nuevo jefe de la Policía Local, Tomás Monzó.

Llama la atención

El frente común que han abierto las asociaciones de vecinos de las zonas más cercanas al aeropuerto de Ibiza contra la ampliación proyectada por Aena. Los vecinos de Can Frígoles, Can Palleu y Sa Caleta creen que estas obras agravarán la presión turística y ambiental que sufre la isla y temen también un impacto sobre los recursos. Critican además que ni la gestora del aeropuerto ni ninguna institución les hayan informado.