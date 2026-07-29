El ‘Kamasutra Pagès’ vuelve a poner el broche más irreverente a la Festa de Sa Font des Ierns de Santa Eulària

La Festa de Sa Font des Ierns celebrará este sábado, 1 de agosto, su decimotercera edición con una tarde dedicada a las tradiciones populares de Ibiza y un desenlace tan peculiar como esperado: el III Campeonato Internacional de Kamasutra Pagès Font des Ierns.

La celebración comenzará a las 19 horas en este enclave de la Vénda des Coloms, situado a unos dos kilómetros del pueblo de Santa Eulària en dirección a Cala Llonga. La organización corre a cargo de la Associació de Vesins des Terç i Can Ramon de Baix, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària y la implicación de las familias residentes en los alrededores.

Por segundo año consecutivo, el programa incluirá una muestra artesanal, que permitirá acercarse a productos y técnicas vinculados a los oficios tradicionales. Los más pequeños también tendrán su propio espacio con juegos populares como la estirada de corda y el joc de sa granera.

Cartel de la fiesta / AAVV

La música y el baile llegarán después con una gran ‘ballada’ popular encabezada por la Colla des Broll, a la que se sumarán integrantes de otras agrupaciones folclóricas de la isla. La cita pretende reunir a vecinos y visitantes alrededor del baile tradicional, una de las expresiones más reconocibles del patrimonio cultural ibicenco.

Durante toda la tarde y la noche se servirán bebidas y comida a precios populares. Tras la ballada llegará el turno de las actividades para adultos, entre ellas un concurso de ucs, una cantada pagesa y la tercera edición del campeonato de ‘Kamasutra Pagès’, convertido ya en uno de los momentos más desenfadados de la fiesta.

Como novedad, este año la celebración tendrá lugar por primera vez en sábado, con el objetivo de facilitar una mayor asistencia. También se habilitarán dos zonas de aparcamiento: una frente al barrio de sa Font y otra junto al Bar es Riu.

Un espacio con más de mil años de historia

Sa Font des Ierns no es solo el escenario de la fiesta, sino también un elemento destacado del patrimonio de Santa Eulària. Según la documentación existente, su origen se remonta al siglo X, durante la época andalusí, cuando formaba parte de un sistema destinado al suministro de agua.

El conjunto, documentado desde 1637, conserva una fuente, un lavadero y un pequeño acueducto de piedra. Está incluido en el catálogo del patrimonio municipal y fue objeto de una profunda intervención por parte del Ayuntamiento, finalizada en 2024.