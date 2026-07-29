Jornada solidaria con Venezuela en Ibiza: "Ahora comienza el verdadero terremoto"

"Ahora comienza el verdadero terremoto. Hay gente que ha perdido a sus familias, niños que han perdido a sus madres. Hay gente que lo ha perdido todo". Son las palabras de Emanuel Torres, integrante de la nueva Asociación de Venezolanos en Ibiza que se está formalizando, en la celebración de la jornada solidaria 'Una copa por Venezuela', cuyos beneficios irán íntegramente a ayudar a Venezuela tras el terremoto del pasado mes de junio.

Asistentes a la jornada solidaria 'Una copa por Venezuela' / Toni Escobar

En la jornada, organizada por David Navarro con participación del Ayuntamiento de Ibiza, Cruz Roja, Acrobatik y Exceptional Bartenders, entre conciertos, cócteles y espectáculos se destaca el punto de donaciones donde cualquiera que asista a ella, de entrada gratuita para mayor alcance, pueda aportar a la causa humanitaria. "Todo el beneficio que salga del evento lo canalizará Cruz Roja directamente a las ayudas internacionales", afirma Torres.

La mesa de donaciones para recaudar fondos / Toni Escobar

Y es que en Venezuela, un mes después del catastrófico terremoto que sacudió el país y dejó más de 5.500 fallecidos y un número superior a los 16.000 heridos, aún necesitan toda la ayuda que sea posible, como confirman los miembros de la Asociación de Venezolanos presentes en la jornada.

Aún hace falta mucha ayuda

"La situación sigue precaria, la gente todavía necesita mucha ayuda. Hasta el momento más de la mitad de los muertos no están identificados, y se siguen encontrando personas fallecidas a día de hoy", cuenta Astrid García, camarera en Ibiza desde hace cinco años, que califica el terremoto de "trágico": "El sentir entre los venezolanos es universal. Ya sabemos cómo está el país, pero a nivel emocional y psicológico, con todas las pérdidas... Es muy triste".

Astrid García y Emanuel Torres / Daniel de Lama

Habla del terremoto también Gerónimo Guateima, oficial de fontanería que lleva 9 años en la isla: "Nos enteramos a media noche. Fue fatal porque fue extremadamente fuerte y allí no había señal, así que no teníamos apenas comunicación con los familiares. Estábamos con el corazón en el puño", comenta, y aunque menciona que ha habido "muchas ayudas de todos lados", la situación aún es muy difícil: "La gente ha perdido lo material, sus casas, sus bienes, muchos han perdido amigos y familia. También ha perdido mucha gente el trabajo. ¿Dónde vas a trabajar si no hay nada? Quedó eso desolado, como si una bomba atómica hubiera caído. Es difícil de expresar, pero es muy terrible, muy fuerte".

Gerónimo Guateima / Daniel de Lama

"Se ha avanzado gracias a la ayuda internacional que ha tenido Venezuela de muchos países, pero ahora viene la parte más importante: la ayuda psicológica que tienen que recibir todas las personas afectadas, porque muchos se han quedado prácticamente sin nada. Pero cualquier persona que pueda ayudar es bienvenida", asegura Manuel Guateima, residente en Ibiza desde hace 9 años, que se lamenta por la situación del país: "En Venezuela, hacen falta telecomunicaciones, electricidad y hasta gobierno. Había ya muchas cosas acumuladas y ahora además se suma lo del terremoto. Es terrible".

"Quedó desolado, como si una bomba atómica hubiera caído" Gerónimo Guateima

Giancarlo Martínez, otro venezolano residente en Ibiza, argumenta, como Torres, que el peor terremoto es el de ahora, un mes después: "es encontrarte con esa resignación de que no puedes hacer nada. No puedes tener una vida diaria como la que tenemos aquí. Se te acabó la vida así, de un plumazo. Y yo siento que ahora va a peor, tanto la economía como la situación. No pueden retomar nuevamente la vida cotidiana".

Giancarlo Martínez / Daniel de Lama

Para Rose de Gouveia, la situación fue un "caos". "Tener que comunicarme con mi familia a veces fue difícil porque la red eléctrica se había cortado. El impacto que tuvieron fue supergrande porque nunca se había vivido nada tan grande como eso en los últimos años", explica. "Todavía es un caos. Los edificios están destruidos. Algunas personas aún no encuentran a sus familiares, pero ya no se tienen esperanzas de que sigan vivos. La red mediática ha bajado bastante y los que lo viven allí dicen que a estas alturas ya se encuentran solos, solo quedan ellos ayudando y colaborando", añade De Gouvela, que concluye: "El proceso de recuperación es duro, y no poder ayudar directamente es muy doloroso. Pero bueno, todas las acciones que intentamos llevar a cabo desde aquí son gratificantes, porque nos permiten ayudar a nuestros hermanos de allá".

A pesar de la catástrofe, los venezolanos agradecen la ayuda humanitaria recibida: "Estamos muy contentos de que en Ibiza se hayan organizado tantas cosas en beneficio de Venezuela. Estamos sumamente agradecidos por todo este apoyo", afirma García. Gerónimo Guateima recalca que hace falta continuar con la solidaridad: "Tenemos que apoyar a la gente de allí como sea, psicológicamente, monetariamente, con envíos de medicina e insumos". Porque aunque haya pasado un mes desde la catástrofe, el pueblo venezolano todavía necesita toda la ayuda posible para seguir adelante.