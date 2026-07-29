Animales
Un veterinario pide la custodia cautelar de la perra que llegó en patera a Ibiza hace siete meses
El vicepresidente de ODDA ofrece trasladar al animal a su domicilio en Mallorca, asumir todos los gastos y mantenerlo bajo supervisión clínica mientras se resuelve el procedimiento judicial
El animal permanece en cuarentena por proceder de un país considerado de riesgo de rabia
El veterinario Jordi Garrigós Masip, vicepresidente de la Organización de Defensa de los Derechos de los Animales (ODDA), ha solicitado al Ayuntamiento de Santa Eulària que revise la situación sanitaria y administrativa de la perra que permanece bajo custodia desde hace más de siete meses por haber llegado a Ibiza desde un tercer país considerado de riesgo de rabia.
En un escrito dirigido a la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y a la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Mónica Madrid, el veterinario propone asumir personalmente la custodia cautelar del animal y trasladarlo a su domicilio, situado en la urbanización de Puig de Ros, en Mallorca.
Según expone en el documento, la perra llegó a Ibiza el 11 de diciembre de 2025 en una embarcación y sin la autorización sanitaria requerida. Desde el 12 de enero de 2026 se encuentra en el Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad) de Sineu, donde permanece en cuarentena y bajo custodia administrativa.
No presenta sintomas de rabia
Garrigós sostiene que durante este periodo el animal no ha manifestado síntomas compatibles con la rabia y considera que el tiempo transcurrido permite revisar las medidas aplicadas. No obstante, reconoce que la protección de la salud pública debe ser prioritaria y plantea que cualquier cambio se realice bajo el control de los servicios veterinarios oficiales.
La propuesta contempla que la perra permanezca en un entorno controlado y sometida a supervisión clínica permanente, con disponibilidad para inspecciones, análisis o cualquier otra medida sanitaria. El veterinario asegura que esta alternativa no tendría ningún coste para la Administración.
Como opción adicional, ODDA propone aplicar un protocolo sanitario similar al exigido para la entrada en España de animales procedentes de países con riesgo de rabia. Este procedimiento incluiría la vacunación, la realización de una prueba serológica de anticuerpos al menos 30 días después y un periodo adicional de tres meses desde la extracción de sangre.
La organización se ofrece a asumir íntegramente los gastos de este protocolo y defiende que permitiría garantizar la seguridad sanitaria al mismo tiempo que se evita prolongar el encierro del animal.
Tribunal superior de justicia de Balaeares
El escrito también solicita información actualizada sobre el estado de salud de la perra, las pruebas diagnósticas realizadas y los controles veterinarios efectuados. Además, pide que la propuesta sea trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Baleares para que valore la adopción de una medida cautelar extraordinaria.
El sacrificio del animal se encuentra suspendido cautelarmente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal mientras se resuelve el procedimiento. El veterinario recuerda que la Ley de Bienestar Animal limita el sacrificio de animales de compañía a supuestos debidamente justificados por motivos de seguridad o salud pública. En caso de que la perra no pueda ser devuelta a sus propietarios, Garrigós manifiesta su disposición a asumir su adopción definitiva.
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