Ibiza intenta salvar la histórica chimenea de Ladrilleras Ibicencas, uno de los últimos símbolos industriales del siglo XX en la isla

El Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Santa Eulària y la propiedad de la antigua fábrica de Ladrilleras Ibicencas han avanzado este miércoles en la búsqueda de una solución conjunta para conservar la histórica chimenea industrial. Representantes de las dos administraciones y de la empresa han visitado esta estructura, que amenaza ruida, acompañados por equipos técnicos y especialistas, para evaluar el estado actual de la estructura y determinar la intervención más adecuada para garantizar su conservación.

Durante la visita se han analizado los informes elaborados tras los daños sufridos por la chimenea, acentuados por los últimos temporales. Las administraciones y la propiedad han manifestado su voluntad de trabajar de forma coordinada para preservar este elemento del patrimonio industrial de Ibiza, "conciliando la seguridad con la conservación de sus valores históricos y culturales".

La chimenea está incluida en el Catálogo de Protección del Ayuntamiento de Santa Eulària y, según señala el comunicado, constituye uno de los pocos testimonios que permanecen de la actividad industrial desarrollada en la isla durante la segunda mitad del siglo XX. Durante décadas fue un referente del paisaje de Can Clavos (en el cruce a Santa Gertrudis de la carretera de Santa Eulària) y, según las instituciones implicadas, un "símbolo del desarrollo económico e industrial de Ibiza", por lo que consideran que su conservación permitirá preservar también la memoria colectiva de una parte de la historia reciente de la isla.

El Consell de Ibiza y Santa Eulària dan un paso para conservar la chimenea de Ladrilleras Ibicencas. / Consell de Ibiza

Los informes técnicos coinciden en que la alternativa que ofrece más garantías consiste en desarrollar la intervención en dos fases. La primera supondría el desmontaje parcial y controlado de la estructura, acompañado de un seguimiento arqueológico y documental exhaustivo que permita identificar, documentar, recuperar, catalogar y conservar cada uno de sus principales elementos.

En una segunda fase se llevaría a cabo la restauración y reconstrucción de la chimenea, respetando fielmente sus características originales y los criterios de conservación patrimonial.

Las administraciones implicadas y la propiedad han expresado su voluntad de continuar trabajando conjuntamente para hacer posible esta actuación, ante la complejidad técnica y el elevado coste de una intervención de estas características.

Ayudas al patrimonio

El Consell ha anunciado, además, su compromiso de incorporar una línea específica destinada al patrimonio industrial en las futuras convocatorias de ayudas para la conservación del patrimonio. El objetivo, según la institución insular, es facilitar la recuperación de este tipo de bienes, que forman parte de la identidad histórica de la isla y cuya conservación requiere "actuaciones altamente especializadas" y una "importante inversión económica".

El Consell de Ibiza considera que la preservación del patrimonio industrial representa "un reto compartido" que solo puede afrontarse mediante la colaboración entre las administraciones públicas y los propietarios de los bienes protegidos. La institución sostiene que la cooperación público-privada es esencial para garantizar la conservación de los elementos que forman parte de la historia de la isla y transmitirlos en las mejores condiciones a las generaciones futuras.