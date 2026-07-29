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Ibiza quiere mostrar el turismo que protege, crea empleo y genera cultura

Fomento del Turismo se alía con Exceltur para defender un turismo con retorno social con la iniciativa 'Turismo que suma'

Turistas pasean por las calles del barrio de la Marina

Turistas pasean por las calles del barrio de la Marina / Vicent Marí

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Redacción Ibiza

Ibiza

Fomento del Turismo de la isla de Ibiza se ha adherido a ‘Turismo Que Suma’, una iniciativa impulsada por Exceltur que reúne a empresas, asociaciones, instituciones y destinos comprometidos con la promoción de un turismo capaz de generar valor para los territorios y sus residentes.

Con esta incorporación, la patronal turística ibicenca pasa a formar parte de una red de entidades que busca difundir, mediante ejemplos y actuaciones concretas, la contribución del turismo al desarrollo económico, social y cultural de los destinos.

Fomento del Turismo ha señalado que la adhesión supone un nuevo paso en su "apuesta por un modelo basado en la colaboración, la sostenibilidad y la creación de valor compartido entre residentes, visitantes, empresas y administraciones públicas".

La entidad contribuirá a divulgar mensajes y proyectos que permitan mostrar la relación de la actividad turística con la conservación del patrimonio, la promoción cultural, la dinamización de la economía local y la proyección internacional de Ibiza.

Más de nueve décadas de promoción turística

Fundada en 1933, Fomento del Turismo de la isla de Ibiza es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a empresas y profesionales del sector. Durante más de nueve décadas ha trabajado en la promoción de la isla como un destino de calidad y en la diversificación de su oferta.

Entre los ámbitos que impulsa figuran el patrimonio, la cultura, la gastronomía, el deporte, el bienestar y el turismo de reuniones y congresos, además de otras propuestas destinadas a ampliar la actividad más allá de los meses de temporada alta.

La asociación también trabaja para mejorar la conectividad y la competitividad del destino mediante la colaboración entre el sector privado y las administraciones.

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Por su parte, ‘Turismo Que Suma’ reúne a entidades públicas y privadas de toda España con la finalidad de dar visibilidad a proyectos que reflejen la aportación del turismo al desarrollo sostenible y al bienestar social. La incorporación de Fomento del Turismo permitirá incluir la experiencia de Ibiza dentro de esta plataforma de alcance nacional.

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