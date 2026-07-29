Migración
Rescatadas quince personas en una patera a 24 millas de la costa de Ibiza
Los pasajeros de la embarcación, de origen magrebí y asiático, fueron auxiliados alrededor de las 13 horas de este miércoles
Una embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a un total de quince personas que se encontraban a bordo de una embarcación localizada en aguas próximas a Ibiza. La operación se ha llevado a cabo alrededor de las 13 horas, cuando se ha procedido al rescate de los migrantes ocupantes de esta patera a unas 24 millas al noroeste de la isla.
Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, las quince personas rescatadas son de origen magrebí y asiático. Salvamento Marítimo ha intervenido en el operativo para auxiliar a los ocupantes de la embarcación y trasladarlos con toda probabilidad hasta el puerto de Vila, donde el Cuerpo Nacional de Policía, con competencias en Extranjería, se encargará de ellos.
Por el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias en las que fue localizada la embarcación, el estado de salud de las personas rescatadas o el puerto al que han sido conducidas o si en la patera viajaban menores o mujeres.
Una vez en el puerto ibicenco, el operativo de atención en estas emergencias se encargarán de atender a los ocupantes y realizar los trámites de identificación y la primera asistencia correspondientes.
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