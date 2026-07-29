Cuarenta gatos de Ibiza esperan compañía y un hogar en Sa Coma

La Associació de Colònies Felines d’Eivissa (ACFE) ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para mejorar el bienestar de los aproximadamente 40 gatos adultos que actualmente esperan una familia responsable en el Centro de Protección Animal (CPA) de Sa Coma, en el municipio de Ibiza.

Muchos de estos animales pasan largos periodos en sus alojamientos mientras llega una oportunidad de adopción. Por este motivo, la asociación destaca la importancia del voluntariado para cuidar su bienestar físico y emocional durante su estancia en el centro.

Uno de los gatos heridos en adopción. / Associació de Colònies Felines d'Eivissa (ACFE)

Las personas voluntarias pueden ayudar realizando pequeños paseos con los gatos dentro de las instalaciones. Estas salidas les permiten abandonar temporalmente sus jaulas para caminar, explorar, recibir caricias o ser cepillados para eliminar el pelo muerto.

Según explica ACFE, estas actividades contribuyen a reducir el estrés de los animales, mejoran su estado de ánimo y favorecen su socialización, lo que también puede aumentar sus posibilidades de encontrar una familia.

Para participar no es necesario contar con experiencia previa. El personal del CPA Sa Coma y los voluntarios con más experiencia explican el funcionamiento del programa y acompañan durante los primeros días a las personas que decidan colaborar.

Hogares para gatos de larga estancia

Además de reforzar el voluntariado, el centro busca hogares para gatos de larga estancia, especialmente para aquellos que, debido a su edad o por padecer alguna enfermedad crónica compatible con una buena calidad de vida, se encuentran en la última etapa de su vida.

Desde ACFE defienden que estos animales merecen pasar sus últimos meses o años en un hogar, rodeados de tranquilidad, afecto y cuidados, en lugar de permanecer en un centro de acogida.

Para facilitar estas adopciones, el CPA Sa Coma se hace cargo de la atención veterinaria que puedan necesitar los gatos. De esta manera, las familias adoptantes únicamente deben proporcionarles un hogar seguro, tiempo y cariño.

«Darles un hogar en la etapa final de su vida es un acto de enorme generosidad que cambia por completo su bienestar», señala la asociación, que anima a las personas interesadas en adoptar a prestar atención también a estos animales, que a menudo tienen menos oportunidades.

Avisos sobre gatos comunitarios

ACFE recuerda también que cualquier persona que encuentre un gato comunitario herido, enfermo o en evidente mal estado dentro del municipio de Ibiza debe avisar a la Policía Local. Los agentes activarán el servicio municipal responsable de la captura y el traslado del animal para que pueda recibir la atención veterinaria necesaria. La asociación destaca que tanto los avisos responsables como la implicación de los voluntarios ayudan a construir una ciudad más comprometida con el bienestar animal.