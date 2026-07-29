Ibiza se prepara para varios días de calor intenso: estos serán los días y las zonas más castigadas

Ibiza se prepara para varios días de calor intenso, aunque queda fuera del aviso especial por ola de calor de Aemet. Las máximas oscilarán generalmente entre los 31 y los 34 grados, con valores algo más altos en el norte y el este de la isla.

La subida no llegará de golpe ni será igual en toda la isla. Las localidades más próximas al mar mantendrán temperaturas algo más contenidas durante el día, mientras que la humedad y unas mínimas persistentemente elevadas dificultarán el descanso nocturno. En las zonas interiores y del norte, por el contrario, las máximas podrán ganar varios grados conforme avance el fin de semana.

El calor aumentará a partir del viernes

En Vila, Aemet prevé una máxima de 31 grados este jueves 30 de julio. El viernes subirá hasta los 32 grados y durante el sábado y el domingo alcanzará los 33. El lunes se produciría un ligero descenso, hasta los 32 grados, antes de un nuevo ascenso a 34 el martes 4 de agosto.

El cielo permanecerá despejado o poco nuboso durante prácticamente todo el periodo. La probabilidad de precipitación es del 0 % en todos los intervalos incluidos en la predicción municipal consultada.

El calor ya se ha dejado notar este miércoles. La estación de Aemet situada en Ibiza registraba 31,2 grados a las 16 horas, con una humedad relativa del 64 %, viento de componente sur y ausencia de precipitaciones. Durante la madrugada, la temperatura se había mantenido por encima de los 22 grados.

Sant Antoni se mantendrá alrededor de los 34 grados

Sant Antoni será una de las localidades con temperaturas más elevadas y constantes. La previsión de Aemet sitúa las máximas entre los 33 y los 34 grados durante toda la semana: 33 grados el jueves y 34 desde el viernes hasta, al menos, el martes.

La humedad relativa podría alcanzar el 100 % durante las horas nocturnas, mientras que la sensación térmica prevista para el jueves llega a los 35 grados, por encima de los 33 grados de temperatura máxima estimada. Esta combinación puede aumentar la sensación de bochorno pese a que los termómetros no alcancen los registros extremos previstos en otras partes de España.

Las mínimas se moverán entre los 21 y los 23 grados, por lo que todas las noches serán tropicales, denominación que se utiliza cuando el termómetro no baja de los 20 grados.

El norte y el este pueden registrar las máximas más altas

Las predicciones municipales consultadas apuntan a Sant Joan y Santa Eulària como las zonas donde el calor puede intensificarse más al final del periodo.

En Sant Joan, Aemet prevé una progresión desde los 33 grados del jueves hasta los 34 del viernes y el sábado. El domingo podrían alcanzarse los 35 grados y el lunes los 36. Las mínimas se mantendrán entre los 21 y los 22 grados, con una humedad máxima que podría llegar al 100 %.

Una evolución similar aparece en Santa Eulària. Las máximas previstas se sitúan alrededor de los 33 grados durante los primeros días, subirían a 34 durante el fin de semana y podrían alcanzar los 36 grados el lunes. La localidad presenta también una humedad elevada, especialmente durante las madrugadas, cuando la predicción llega a señalar valores próximos al 100 %.

Aemet advierte de que un mismo término municipal puede presentar diferencias importantes por su extensión, su altitud o su distancia respecto al mar, por lo que las temperaturas pueden variar entre el litoral y las zonas interiores.

Sant Josep tendrá las noches más cálidas

En Sant Josep, las temperaturas diurnas serán algo más moderadas. La máxima será de 31 grados el jueves, subirá a 32 el viernes y alcanzará los 33 el sábado. A partir del domingo se mantendría alrededor de los 32 grados.

El principal factor será el calor nocturno. Aemet prevé mínimas de 24 grados el viernes y el sábado, que subirán hasta los 25 grados entre el domingo y el martes. La humedad mínima prevista no bajará del 70 % durante buena parte del fin de semana, mientras que la máxima podría alcanzar el 100 %.

Estas cifras anticipan noches especialmente cálidas, en las que la proximidad del mar y la elevada humedad impedirán que el ambiente refresque con claridad después de la puesta de sol.

Sin lluvias y con radiación ultravioleta muy alta

El episodio estará acompañado por cielos despejados o poco nubosos y ausencia de precipitaciones. Las tablas municipales de Aemet mantienen una probabilidad de lluvia del 0 % durante los próximos días en los cinco municipios de Ibiza.

El índice ultravioleta máximo alcanzará el nivel 9 durante buena parte de la semana, un valor considerado muy alto. La elevada insolación favorecerá que las temperaturas suban rápidamente desde media mañana, especialmente en las zonas alejadas de la influencia directa de las brisas marítimas.

Ibiza, fuera del ámbito principal del aviso especial

Aemet activó este miércoles el aviso especial número 28/2026 por una ola de calor que comenzó el 29 de julio y que, con una probabilidad estimada del 70 %, se prolongará hasta el domingo 2 de agosto. El ámbito geográfico señalado por la Agencia comprende principalmente zonas peninsulares y Canarias, pero no incluye Ibiza ni el conjunto de Baleares.

La Agencia sí contempla ligeros ascensos térmicos en Baleares durante el fin de semana, aunque reserva las temperaturas de entre 38 y 40 grados para el interior de Mallorca. En Ibiza, las predicciones municipales disponibles se mantienen claramente por debajo de esos valores.

La situación, por tanto, estará marcada en la isla por un calor sostenido, noches tropicales, humedad elevada y escasa variación entre jornadas, más que por un episodio de temperaturas extremas. Aemet recuerda que las predicciones municipales representan la evolución más probable y que pueden cambiar conforme se incorporan nuevas actualizaciones de los modelos meteorológicos.