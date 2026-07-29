Helher Escribano, directora de Ibicine, da el salto a la dirección del cortometraje español

La cineasta ibicenca Helher Escribano, directora y fundadora del Festival de Cine de Ibiza (Ibicine), ha sido nombrada miembro de la nueva Junta Directiva de la Coordinadora del Cortometraje Español, en la que asumirá la responsabilidad de la tesorería durante el próximo mandato.

Su incorporación permitirá que Ibiza esté representada en uno de los principales órganos de trabajo y defensa del cortometraje en España, encargado de mantener la interlocución del sector con las administraciones públicas, la Academia de Cine, las televisiones y las plataformas audiovisuales.

Helher Escribano, durante la novena edición de Ibicine. / Cintia Sarria

"Creo en una Coordinadora que proteja el prestigio del cortometraje, fortalezca una industria sostenible y haga de la excelencia su principal compromiso", señala Escribano.

La nueva Junta Directiva estará presidida por Andreu Fullana y contará con Sonia Bautista-Alarcón en la secretaría. Las vocalías serán ocupadas por Mónica Gallego, Ainhoa Urgoitia, Miguel Varela, Miguel Ángel Marqués y Daniel Feixas.

El nuevo equipo toma el relevo de la Junta presidida durante los últimos cuatro años por Beatriz Hernández e inicia una etapa orientada a reforzar el reconocimiento institucional del cortometraje, abrir vías estables de financiación y mejorar las condiciones profesionales de las personas que trabajan en este ámbito.

Nueve años al frente de Ibicine

Helher Escribano es miembro de la Academia de Cine y acumula más de 200 selecciones en festivales internacionales, además de numerosos reconocimientos por sus trabajos como directora y directora de fotografía.

Helher Escribano, en un momento de la novena edición de Ibicine. / Cintia Sarria

Desde hace nueve años dirige Ibicine, un certamen que combina la exhibición cinematográfica con actividades de formación y encuentros profesionales. Para Escribano, su entrada en la Coordinadora supone un nuevo paso en el posicionamiento de la isla dentro del panorama audiovisual español.

"Esta nueva responsabilidad refuerza el posicionamiento de Ibiza dentro del ecosistema audiovisual nacional", afirma la cineasta. «Poder contribuir a la defensa de este formato desde la Junta Directiva supone una enorme responsabilidad y una oportunidad para seguir trabajando por un sector cada vez más fuerte y reconocido», añade.

Más financiación y mejores condiciones laborales

Entre las prioridades de la nueva Junta se encuentra dar continuidad al trabajo desarrollado por el anterior equipo y fortalecer las relaciones con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), otras administraciones públicas, las televisiones autonómicas y las plataformas.

La candidatura defiende que el cortometraje debe integrarse de manera estructural en la industria cinematográfica. Entre sus reivindicaciones figura la creación de una especialidad propia dentro de la Academia de Cine, con el objetivo de aumentar la visibilidad y el reconocimiento del formato en los principales espacios de representación del sector.

La nueva dirección también pretende avanzar en la profesionalización de todas las fases de producción del cortometraje y combatir la precariedad laboral. Para ello, plantea impulsar códigos de buenas prácticas dirigidos a productoras, instituciones, distribuidoras y festivales.

La reorganización interna será otro de los ejes del nuevo mandato. La Coordinadora se estructurará mediante la Junta Directiva y diferentes grupos territoriales y profesionales. Este modelo busca ampliar la presencia de la entidad en el conjunto del país, incorporar las diferentes realidades territoriales y situar el debate sobre el cortometraje en el centro de la conversación audiovisual.

La nueva Junta también se propone aumentar la base de asociados y consolidar la Coordinadora como un espacio plural de representación, defensa de intereses y construcción colectiva para los profesionales del sector.