El GEN-GOB insiste sobre el abastecimiento de agua del aeropuerto de Ibiza y pide al Seprona que lo investigue

Aena sigue acumulando frentes contra la gestión del aeropuerto de Ibiza. Ahora, desde el GEN-GOB informan de que han puesto en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) el abastecimiento de agua potable del aeropuerto de Ibiza para que investigue la existencia y la situación administrativa de la planta que, según la entidad ecologista, potabiliza el agua extraída del acuífero y el vertido de la salmuera resultante.

El aeropuerto se abastece del acuífero subterráneo mediante concesiones otorgadas por la Dirección General de Régimen Hidráulico que permiten extraer un total de 93 millones de litros anuales. Según expone el GEN-GOB, Aena declara un consumo de 80 millones de litros, por lo que la cantidad utilizada se situaría por debajo del máximo autorizado.

La organización sostiene, sin embargo, que este dato no implica que el acuífero pueda asumir las extracciones. La memoria ambiental del Plan Director del aeropuerto señala que la infraestructura se abastece de la unidad hidrogeológica 20.06, cuya recarga anual se estimaba en 2008 entre seis y diez hectómetros cúbicos, frente a unas extracciones para abastecimiento urbano, industrial y de regadío de alrededor de 20 hectómetros cúbicos al año.

Descenso de las precipitaciones

El GEN-GOB añade que la recarga es actualmente menor debido al descenso de las precipitaciones. La memoria ambiental del Plan Director admite, según la entidad, que el desequilibrio entre las aportaciones recibidas por el acuífero y unas extracciones muy superiores provoca una bajada de los niveles piezométricos y un proceso de intrusión de agua marina en los pozos.

El colectivo ecologista ya había cuestionado a principios de junio el consumo de agua del aeropuerto y había solicitado a la Dirección General de Recursos Hídricos información sobre las concesiones concedidas a Aena, la capacidad del acuífero, los contadores instalados en los pozos y las autorizaciones de una planta desalinizadora y de su punto de vertido de salmuera. También señaló entonces que el Plan Director contemplaba un tráfico de entre 5,67 y siete millones de pasajeros anuales y un consumo próximo a los 90 millones de litros, mientras que el aeropuerto supera actualmente los nueve millones de pasajeros.

Según la nueva nota del GEN-GOB, la memoria del Plan Director indica que la cantidad de cloruro presente en el agua extraída para abastecer el aeropuerto es un 400% superior al límite correspondiente al agua potable. La entidad concluye que el aeropuerto no dispone de una concesión de agua potable, sino que se abastece de un acuífero sobreexplotado afectado por la entrada de agua marina.

Proceso de potabilización

El aeropuerto dispone, no obstante, de agua potable, una circunstancia que el GEN-GOB considera que únicamente puede explicarse mediante un proceso de potabilización. La organización señala que este tratamiento requiere autorizaciones específicas tanto para la planta como para la gestión de la salmuera sobrante, que puede contener el doble de sal, aditivos químicos o metales pesados.

Estas autorizaciones, según explica el colectivo, deben ser concedidas por el organismo correspondiente después de la tramitación que requiere, que incluye una evaluación de impacto ambiental. El GEN-GOB advierte de que la ubicación de las instalaciones aeroportuarias junto al Parque Natural de ses Salines puede hacer que las posibles afecciones ambientales sean «especialmente graves».

La entidad ecologista se dirigió a la Dirección General de Recursos Hídricos para conocer qué procedimiento se había seguido para autorizar la potabilización del agua en el aeropuerto y dónde se había permitido el vertido de la salmuera de la planta, teniendo en cuenta «la alta sensibilidad del entorno y el estado del acuífero».

Según reproduce el comunicado, la respuesta recibida fue que «no existe información sobre ninguna planta potabilizadora ni ningún punto de vertido». El GEN-GOB sostiene que, si la planta es legal, «es imposible» que no figure en los registros de la Dirección General de Recursos Hídricos y que, si no está autorizada, Aena podría estar incurriendo en un delito contra los recursos naturales, motivo por el que ha trasladado los hechos al Seprona.

La organización recuerda que el artículo 325 del Código Penal tipifica como delito los vertidos susceptibles de contaminar acuíferos y castiga el lanzamiento o la infiltración de sustancias nocivas que pongan en grave peligro los recursos hídricos y el medio ambiente. A la vista de sus indagaciones, reclama que se investiguen los hechos y, en su caso, se depuren las responsabilidades administrativas y penales que puedan corresponder.

El GEN-GOB acusa finalmente a Aena de mantener un «desprecio absoluto» hacia Ibiza y sus problemas de saturación con el objetivo de favorecer a los accionistas privados de una empresa participada en un 51% por el sector público. La entidad afirma que este caso muestra que "las grandes corporaciones financieras pueden situar los intereses de sus inversores por encima del interés general".