Los hoteleros de Ibiza y Formentera reforman su sede para "fortalecer el diálogo y la colaboración entre los diferentes agentes del sector"

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) ha persentado este miércoles su nueva sede. La patronal explica en un comunicado que su presidenta, María Costa, y la junta directiva de la Fehif han mostrado a los representantes institucionales y empresariales que han asistido al evento la reforma de sus instalaciones, pensadas para "ofrecer un espacio más funcional y adaptado" a las necesidades actuales de la organización. Además, están diseñadas para "acoger reuniones, encuentros y actividades orientadas a fortalecer el diálogo y la colaboración entre los diferentes agentes del sector".

Costa asegura que esta sede, "representa un paso adelante para seguir desarrollando nuestro trabajo en las mejores condiciones y continuar fomentando el diálogo y la colaboración con todos los agentes vinculados al turismo de Ibiza y Formentera". Esta remodelación se enmarca en la línea de trabajo impulsada por la junta directiva de la Federación durante los últimos años, apuntan, "orientada a adaptar su estructura y organización a las demandas y necesidades actuales" de los establecimientos asociados y "reforzando al mismo tiempo su compromiso con el interés general de la sociedad pitiusa".

Unidos contra los retos

La presidenta destaca asimismo en la nota que el turismo afronta "importantes desafíos" que requieren una comunicación constante y un trabajo coordinado entre administraciones, empresas y organizaciones: "Ibiza y Formentera cuentan con un sector turístico sólido gracias, en gran parte, a la capacidad de colaboración entre instituciones y empresas". Y añade que la Fehif continúa su trabajo para "fortalecer ese entendimiento y contribuir, desde el diálogo y la responsabilidad, al desarrollo de un turismo cada vez más competitivo, sostenible y de calidad".

Durante la visita, la presidenta de la Fehif ha agradecido la presencia de todas las instituciones y entidades y ha destacado la importancia de mantener una relación cercana y una colaboración permanente entre el sector público y el empresarial. De hecho, Costa apunta que la idea era "compartir este momento con todas las instituciones y entidades que forman parte del día a día de la federación". Este evento refleja la buena relación y la voluntad compartida de seguir colaborando en beneficio del principal motor económico de las islas, según la nota de prensa.

Han acudido al evento representantes de todos los ayuntamientos de Ibiza y el Consell, con presencia del presidente insular, Vicent Marí. Al acto también han acudido el presidente de Pimeef, Alfonso Rojo; la secretaria general de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, Dolores Tur, y el gerente de Fomento de Turismo de Ibiza, José Antonio Marí, entre otros.