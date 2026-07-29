Exposición en Ibiza: El universo de Jean Willi invade Sa Nostra Sala

Un total de 49 obras componen la muestra 'Fuig el passat. Antològica', del pintor, escritor y columnista suizo afincado en Ibiza Jean Willi (Basilea, 1945), que reúne algunas de las creaciones artísticas y literarias más destacadas de su extensa trayectoria profesional.

Sa Nostra Sala, ubicada en la calle Aragón, en Vila, es el espacio elegido para albergar la exposición, que se inaugurará este jueves, 30 de julio, a partir de las 20 horas, y que permanecerá abierta al público hasta el sábado 22 de agosto. Durante ese periodo, el horario de visita será, de lunes a viernes, de 10 a 13.30 horas por la mañana y de 17.30 a 20.30 horas por la tarde. Los sábados, los interesados podrán disfrutar de la muestra únicamente por la mañana, de 10.30 a 13.30 horas.

Varias de las obras que forman parte de la muestra. / Marcelo Sastre

Durante la presentación celebrada este miércoles, Willi ha justificado el título de la exposición, en la que se exhibe prácticamente medio centenar de obras de distintos tamaños que abarcan desde el inicio de su trayectoria artística, con un primer lienzo firmado en 1961, hasta la actualidad, con la pieza más reciente fechada en 2023, además de parte de su obra literaria, con distintos libros escritos sobre la mitología local: "El pasado es algo que ya se va y con esta muestra hemos intentado pararlo por un momento para ver lo que ha pasado a lo largo de este tiempo".

Jean Willi: "Ha sido muy difícil seleccionar y debatir entre elegir esta obra o esta otra"

Aunque la muestra está compuesta por obras que "ya han sido expuestas anteriormente", según ha reconocido Willi, el artista ha explicado lo complicado que ha sido realizar la selección con la colaboración del comisario de la exposición, Joan Albert Ribas: "Ha sido muy difícil seleccionar y debatir entre elegir esta obra o esta otra. Además, hay algunas que ni siquiera sé dónde las tengo, como alguna de la década de los 80". "¿Dónde he metido esta o esta otra?", se pregunta el polifacético artista con total naturalidad.

A pesar de ello, se muestra satisfecho con el resultado final: "Me ha gustado mucho la idea de la antología, porque ya tengo una edad para empezar a mirar al pasado. Además, aunque había mucho material entre el que escoger, creo que al final hemos reunido una muestra bastante representativa de mi obra".

En cuanto a la tipología de la muestra, la mayoría de las obras de 'Fuig el passat. Antològica' son lienzos de distintos tamaños en los que se ha recurrido "a todo tipo de técnicas", según ha reconocido Willi. "Hay un poco de todo", ha explicadoa. Durante el montaje ya se pueden observar obras realizadas con técnicas diversas, entre las que destacan el lápiz, el bolígrafo, la tinta china, la acuarela o el óleo, entre otras.

Presentación de la exposición en Sa Nostra Sala. / Marcelo Sastre

Al hablar sobre los sentimientos que busca despertar entre los futuros visitantes de la muestra, Willi ha reconocido que persigue un objetivo concreto: "No creo que haya un mensaje que se esconda detrás de las obras. Es el arte por el arte y cada uno puede encontrar una cosa distinta. Lo dejo abierto para que cada uno lo vea como quiera".

Por su parte, la consellera de Cultura del Consell de Ibiza, Sara Ramon Roselló, ha destacado que se trata de una muestra "muy necesaria y merecida, porque la obra de Jean Willi es muy reconocida en Ibiza y supone una oportunidad única para conocer su trayectoria, tan amplia, rica y cambiante, además de su faceta literaria".

Ramon también ha hablado sobre la dificultad de realizar una selección para una exposición de esta índole en un espacio cultural como el de Sa Nostra Sala: "No es fácil sintetizar una trayectoria tan amplia en una sala como esta. De hecho, se nos ha quedado pequeña".

Joan Albert Ribas: "Se nota que detrás de las obras de Jean Willi hay una base"

Por otro lado, Joan Albert Ribas, comisario de la exposición, ha destacado que "en cualquiera de estas técnicas empleadas encontramos una característica muy notable de Willi, un gran apasionado de la pintura: su formación académica, que puede apreciarse en cada una de sus obras". "Es un artista que ha tocado todos los palos. No es, como se suele decir, un aficionado que un día piensa: “Tengo mucho tiempo libre para pintar. Voy a pintar”", ha añadido.

Ribas ha concluido con un elogio: "Se nota que detrás de sus obras hay una base, una buena combinación de colores y el uso de una técnica muy precisa".

De este modo, 'Fuig el passat. Antològica' ofrece un recorrido por más de seis décadas de creación y permite acercarse a las diferentes etapas, técnicas y facetas de un autor estrechamente vinculado a Ibiza. Para Willi, esta muestra supone, además, una forma de presentarse ante el público como artista "de una manera abierta y honesta".