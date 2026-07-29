Endesa: "Los apagones en Ibiza están causados por motivos diferentes y no tienen relación unos con otros"

‘Un gran apagón deja sin luz viviendas y establecimientos del centro de Santa Eulària’. '“No ha dormido nadie”: un apagón deja a Paula Ribas y a otros vecinos de Sant Miquel sin luz ni agua durante más de 17 horas"'. ‘Un apagón atribuible a la tormenta deja sin luz a casi 22.700 abonados en Ibiza’. ‘Un nuevo corte de suministro deja sin luz a los vecinos de Can Sifre’. Todas estas incidencias en la red de suministro de Ibiza, publicadas por Diario de Ibiza, se han producido en la última semana y han sembrado dudas sobre la capacidad de las infraestructuras eléctricas o la red de distribución de la isla.

Sin embargo, el director de Endesa en Baleares, Martí Ribas, aseguró en unas declaraciones a IB3 que estos cortes en el suministro energético "son incidentes puntuales". Y dejó claro que "no hay un problema general" en la producción o el servicio eléctrico de la isla.

Una portavoz de la compañía eléctrica añade ahora que las averías anteriormente citadas son "incidentes causados por motivos diferentes y que no se pueden relacionar el uno con el otro". Apuntó además que dos de ellos se debieron a que las ramas de un árbol interfirieron en la línea, que en otra ocasión la falta de servicio se debió a "trabajos de mantenimiento de la red" y otros debido al mal funcionamiento de "fusibles de clientes" afectados.

¿Exceso de demanda?

A pesar de estas observaciones, Ribas llamó a los consumidores a, "entre todos, disminuir un poco la demanda". El director de Endesa explicó que "aunque sea muy poco, muy poco de muchos hace mucho" y que este autocontrol es necesario debido a que "la demanda de energía para climatización no se para ni de día ni de noche".

Los datos que el Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) extrae de Red Eléctrica Española (REE) no confirman que los cortes de suministro que ha sufrido Ibiza recientemente se deban a un exceso de demanda, l contrario. Según las cifras más recientes, los ibicencos consumieron 104.992 megavatios-hora (MWh) en junio de este año, por los 106.591,9 del mismo periodo de 2025, lo que representa una leve bajada del 1,5%.

De hecho, el salto en la demanda de energía ocurrió entre los meses de junio de 2024 y 2025, cuando la isla pitiusa pasó de consumir 90.787,5 MWh a la mencionada cifra del pasado año. Este extraordinario crecimiento, que fue del 17,4%, no provocó ni de lejos tantos fallos ni tan concentrados en el tiempo en la distribución de electricidad durante el verano de 2025.

Por otra parte, llama la atención que aunque la demanda registrada en junio de 2026 fuese levemente inferior a la del mismo periodo de 2025, el consumo acumulado anual fue mayor en el primer semestre de este año que en el del pasado. Además, los periodos de menor afluencia turística contabilizaron mayores alzas, ya que los crecimientos más pronunciados fueron la subida del 9,9% entre los dos meses de enero y la del 5,4% entre los dos meses de abril del año pasado y de este año. Por todo ello, la portavoz de la empresa suministradora matiza las palabras de Ribas y afirma que lo que realmente quiso decir el director fue que se debe "hacer un uso eficiente y responsable de la energía eléctrica".

Un asunto nacional

Además, no debe pasarse por alto que estos asuntos relacionados con la demanda de electricidad no son solo cuestión de Ibiza, sino que también afectan al resto del territorio español. De esta manera, la edición del 24 de julio de Diario de Ibiza anunció que REE (Red Eléctrica) ordenó detener su consumo a grandes fábricas por una caída inesperada en la producción de energía eólica durante poco más de hora y media. El 15 de julio, la entidad gestora del sistema eléctrico nacional tomó la misma medida debido a la misma causa para evitar desajustes en la distribución en plena ola de calor. En cualquier caso, el portavoz de Endesa reitera que la compañía está comprometida con la descarbonización y que apuesta por "seguir invirtiendo en energías renovables".

Aunque el suministro a los hogares estuvo asegurado en todo momento, no se debe perder de vista que el enlace eléctrico entre la Península y Balears aportó un 24,5% de la energía distribuida en el archipiélago en el primer semestre del año, según datos de REE. Sin embargo, Frau repone que la Comunitat Autònoma tiene una capacidad de generación "más que suficiente" para ofrecer servicio a los usuarios del archipiélago.

Altas temperaturas y líneas soterradas

Por otra parte, Ribas se refirió en sus declaraciones a IB3 a que las altas temperaturas de este verano restan efectividad a las infraestructuras eléctricas, puesto que "tienen menos capacidad de disipación térmica". Así, bajo estas condiciones, "se fatigan ciertas instalaciones y están aflorando algunas averías".

La portavoz de Endesa agrega que la compañía investiga el estrés térmico de los materiales bajo olas de calor. Además, explica que la disipación de calor normal en los lugares por donde circula una corriente eléctrica se ve obstaculizada porque el suelo no enfría por las noches debido a las temperaturas elevadas, lo que incrementa este sobrecalentamiento de las instalaciones.

Otro inconveniente a la hora de solucionar posibles percances, según Martí Ribas, es que la ley obliga a soterrar las líneas eléctricas. Aunque asegura que este sistema "tiene sus ventajas", matiza que en caso de incidencia, "tienes que picar en el suelo para buscar el cable y tardas más" en solventarla.

Desde Endesa detallan que en el caso de que la avería esté bajo tierra, se debe movilizar un "laboratorio móvil" para encontrarla y que, una vez localizada, deben intervenir "brigadas de obra civil" para destapar la línea antes de que los técnicos puedan repararla.