"La trata convierte a las personas en mercancía": Ibiza se suma al Día Mundial contra la Trata con actividades en la plaza del Parque

El Ayuntamiento de Ibiza y Médicos del Mundo instalarán este jueves, entre las 19 y las 21 horas, una mesa informativa y una exposición sobre prostitución en la plaza del Parque con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas. La actividad, organizada a través de la concejalía de Igualdad, busca sensibilizar sobre la prostitución, la explotación sexual y la trata de seres humanos.

La acción pretende acercar esta realidad a la ciudadanía, contribuir a identificar las diferentes formas de explotación y promover una reflexión social sobre lo que es una grave vulneración de los derechos humanos que afecta especialmente a mujeres y niñas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas para concienciar sobre la situación de las víctimas y promover y proteger sus derechos. Según el último Informe Mundial sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres y las niñas representan el 61 % de las víctimas detectadas en todo el mundo y continúan siendo las principales víctimas de la trata con fines de explotación sexual.

Ibiza se suma al Día Mundial contra la Trata con actividades en la plaza del Parque / Ayuntamiento de Ibiza

En España, el último balance del Ministerio del Interior recoge que durante 2025 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron a 1.869 víctimas de trata y explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores. En el ámbito de la trata y la explotación sexual se realizaron 189 operaciones policiales, que permitieron desarticular 87 organizaciones y grupos criminales y detener a 656 personas.

Asimismo, las inspecciones realizadas en lugares de ejercicio de la prostitución permitieron identificar a 7.830 personas en situación de riesgo, con un perfil mayoritario de mujeres. El Ayuntamiento sostiene que estos datos ponen de manifiesto la necesidad de continuar trabajando desde la prevención, la sensibilización, la detección y la protección de las posibles víctimas.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, ha señalado que "la trata convierte a las personas en mercancía y se aprovecha de situaciones de vulnerabilidad, desigualdad, pobreza o falta de oportunidades. No podemos mirar hacia otro lado ante una realidad que afecta de manera especialmente cruel a las mujeres y las niñas".

Barbado ha destacado también que "desde el Ayuntamiento queremos contribuir a que la ciudadanía conozca esta realidad, sea capaz de identificarla, rechazarla, y comprenda que detrás de muchas situaciones de explotación pueden existir amenazas, engaños, coacciones y redes criminales". "La sensibilización es imprescindible para combatir la normalización de cualquier forma de violencia o explotación y para avanzar hacia una ciudad comprometida con la igualdad, la dignidad y los derechos humanos", ha añadido.

El Ayuntamiento de Ibiza ha invitado a residentes y visitantes a acercarse a la plaza del Parque, participar en la actividad, informarse y sumarse al compromiso colectivo contra la trata y la explotación de seres humanos.