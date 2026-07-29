El militar y escritor José María Prats Marí: «Conquistar Ibiza era sencillo sobre el papel, pero muy difícil de ejecutar»

¿Cómo surgió la idea de convertir en libro todos los artículos que ha ido publicando en los dominicales de Diario de Ibiza sobre la conquista de Madina Yâbisa?

Dos años antes de acabar con la publicación de estos artículos me di cuenta de que podrían ser los capítulos de un libro. Cuando terminé el último, busqué un hilo conductor e hice este volumen, que terminé en diciembre de 2025. La idea se la propuse al editor Ramón Mayol, con el que llevo trabajando años, desde que escribí ‘El bombardeo del acorazado Deutschland’, y le encantó. Pensamos en saltarnos Sant Jordi, porque ya se presentan demasiados libros, y lanzarlo al mercado durante las fiestas patronales de Ibiza. En septiembre saldrá la versión en catalán.

¿Este libro aporta material nuevo respecto a lo que ya publicó en Diario de Ibiza?

Sí. Añado información sobre cómo se hacía la guerra en la Edad Media y también el estudio del caso de la conquista de Mallorca.

¿En qué aspectos fundamentales de este hito histórico de las Pitiusas se centra?

Me centro en por qué se conquista Ibiza y en la operación de desembarco y en la de asedio. También hablo de los tres conquistadores. Quiero recalcar, además, la figura del hermano de Guillem de Mongrí, Bernat de Santa Eugènia, que es una figura olvidada y que considero que fue fundamental. El padre de Guillem y Bernat era el señor de Santa Eugènia de Montgrí, un pueblo de Girona. Tenía cuatro hijos, Bernat heredó el título y a Guillem, que adoptó el segundo apellido de la familia, como a todos los segundos, le tocó irse a la iglesia.

La portada del libro, que contiene fotos hechas por él mismo e ilustraciones creadas exprofeso por profesionales. / Marcelo Sastre

¿Qué tiene de atractivo para usted la conquista de Ibiza, aparte de ser uno de los grandes episodios de la historia de las Pitiusas.

Cuando iba al instituto, tuve de profesor a Juan Marí Tur, que fue un excelente docente. El día que contó este episodio histórico en clase corrí a ver la réplica de la estatua de Guillem de Montgrí y busqué información y no encontré nada. Con el tiempo dio la casualidad de que fui profesor del Departamento de Operaciones de las Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y, en teoría, sabía un montón de operaciones bélicas y decidí que iba a escribir sobre el tema en base a lo que había encontrado y a lo que he aprendido a lo largo de mi profesión como militar.

No debió ser tarea fácil documentarse porque ya ha comentado que apenas había información del tema. ¿A qué fuente básicas recurrió?

Había muy poco material de la conquista de Ibiza, pero de lo que son las operaciones militares de Jaime I y sus nobles hay muchísimo. La primera fuente a la que recurrí fue al ‘Llibre dels Feyts’, donde se podía encontrar mucho sobre la conquista de Mallorca y de cómo Jaime I llegó al poder, pero de Ibiza apenas había nada. Entonces seguí buscando y vi que había mucha información de las operaciones militares en la Edad Media y de lo que fue la progresión desde los condados catalanes hacia Valencia. En base a todo esto escribí el libro. También me puse en el lugar de Montgrí y me pregunté cómo conquistaría yo Ibiza si fuese él.

¿Y cómo lo hubiera hecho?

Hay un capítulo en el libro en el que me refiero a dónde desembarcó. Yo, como militar, pensé que el mejor sitio para desembarcar era la bahía de Sant Antoni, porque era muy tranquila, estaba resguardada de los vientos y estaba muy lejos de la capital, con lo cual podría organizar mis tropas y desembarcarlas con menos riesgo y después progresar hasta la ciudad de Ibiza. Pero un historiador me dijo que no, que se creía que habían desembarcado en ses Figueretes. Y pensé que si desembarcaron allí quiere decir que ya venían de Palma , porque les venía mejor. Y creo que, efectivamente, parte de la fuerza venía de Palma porque ahí estaba uno de los tres conquistadores, el infante Pedro de Portugal, que en ese momento era rey de Mallorca.

¿Qué buscaba Jaime I con la conquista de Ibiza?

A Jaume I no le interesaba Ibiza como tal. Lo que no quería es que cayera en poder de otros. Esto lo explica muy bien el estratega y militar chino Sun Tzu en su libro ‘Los trece capítulos’ (‘El arte de la guerra’), uno de los clásicos de la estrategia militar. Al hablar de las clases de terreno se refiere a uno que, a lo mejor, no te interesa porque no le vas a sacar rendimiento, pero que no quieres, de ninguna manera, que caiga en manos del enemigo porque lo puede emplear en su propio beneficio y te puede fastidiar. Piensa que el rey moro de Valencia podía pedir ayuda a su pariente de Túnez y este utilizar Ibiza como piedra de salto para llegar a Valencia.

«A Jaume I no le interesaba Ibiza como tal. Lo que no quería es que cayera en poder de otros»

¿Era muy arriesgada, en principio, la operación de conquistar Ibiza?

Creo que no porque Ibiza estaba aislada, no tenía posibilidad de ayuda de ningún lado, porque el imperio almohade se estaba desintegrando en la península. En Mallorca, que es donde estaba el poder, había caído y los almohades de Ibiza, que eran una fuerza de ocupación, no tenían nada que ver con la sociedad de la isla. Entonces era un problema de tiempo. Había que cercar la ciudad y esperar que la gente se muriera de hambre. ¿Pero qué problema tenía Montgrí? Que el rey le había dado una fecha tope para hacer la conquista: el día de San Miguel, el 30 de septiembre.

¿Y por qué le había puesto esta fecha límite?

Porque en aquella época los militares no eran tales, eran gente del campo que en verano hacían la guerra. Pero cuando acababa el estío tenían que volver a su tierra a cultivarla.

¿No había profesionales entre las huestes cristianas que conquistaron Ibiza?

Había muy pocos. La mayoría eran campesinos y caballeros que arrastraban a su gente, aunque estaban preparados para la guerra.

¿Y qué me dice de los monjes soldados que participaron?

Sí, había monjes soldados que eran diáconos.

¿Cuántos efectivos en total se calcula que tomaron parte en esta operación?

Calculo que entre 1.000 y 1.500. Esas cifras las he sacado de los estudios del profesor Bartolomé Escandell, que era un catedrático ibicenco de la Universidad de Alcalá de Henares que dedicó su vida a estudiar la corona de Aragón en Ibiza, y de otro historiador ibicenco, Pere Vilàs.

¿Era habitual en aquella época que un arzobispo, como lo era Guillem de Montgrí, capitaneara una operación como esta?

Sí, porque fíjate que es la época de las Cruzadas. Es la etapa en la que Iglesia y milicia van muy unidas.

¿Cuál cree que fue el mayor reto en esta operación militar?

La logística y la financiación. Porque desplegar un ejército desde la Península a Balears implica un problema logístico muy serio y darle de comer y beber a la gente y a los animales que se traen todavía más. Ese fue el gran reto de Guillem de Montgrí. Realmente si tú sitiabas Ibiza y la aislabas del resto de la isla, caería por hambre y por agotamiento, pero había que buscar un equilibrio porque Jaime I le había dado un plazo de unos meses para conquistar la isla. Tuvo que hacer una acción armada para acelerar la caída.

¿Asaltar una fortaleza como la de Madina Yabîsa era una misión muy complicada?

Sí y no porque todos tenían mucha práctica, habían aprendido en las Cruzadas. Las murallas se podían asaltar de tres maneras: Por debajo, por arriba o rompiendo la muralla. Aquí hicieron una táctica combinada que habían aprendido en Mallorca: recurrieron a las minas, es decir, a hacer un agujero por debajo de la muralla; y a la rotura de la fortificación con las catapultas de la época, que eran el fundíbulo y el trabuquete. En Mallorca hicieron unas minas por debajo de la muralla hasta alcanzar el interior, llegando a combatir en los túneles. Pero aquí, como todo era roca, no pudieron atravesarla por debajo. Llegaron hasta el pie, ahí hicieron un entibado y por encima fueron tirando piedras continuamente hasta que se resquebrajó la muralla. Entonces prendieron fuego a ese andamiaje y cuando se vino abajo entraron.

¿Cuánto pudo durar en total el asedio a Ibiza?

Las fuentes árabes que hay, que son indirectas, dicen que el asedio duró seis meses, pero las fuentes cristianas dicen que, como mucho, empezó la segunda mitad de mayo y duró hasta el 8 de agosto.

José María Prats, durante la entrevista este martes en Diario de Ibiza. / Marcelo Sastre

Hemos hablado del fundíbulo y el trabuquete, la artillería que en la época empleaban los cristianos. ¿Pero con qué medios cree que se defendió del asedio la ciudad musulmana?

Tirando ballestas y bolas de fuego desde lo alto de las murallas y agua y aceite hirviendo en el momento de la entrada de los cristianos. En aquella época, la primera línea de defensa eran los salvadores de la fe, unos señores que se inmolaban para ir al cielo. Entonces en el ejército musulmán había una parte que era profesional, que incluso podían ser cristianos a sueldo, y gente reclutada con capacidad para coger un arma. Y después estaban los defensores de la fe.

¿A quién le atribuiría el éxito de la operación? Porque hay cuatro protagonistas principales: Guillem de Montgrí, que era el comandante en jefe de la operación, su hermano Bernat de Santa Eugènia y después Nuño Sans y el infante Pedro de Portugal.

El alma mater fueron los hermanos Montgrí porque habían estado en la conquista de Mallorca, dentro de las tropas de los hermanos Montcada, que eran unos nobles catalanes, y ahí aprendieron. De hecho, Bernat de Santa Eugènia era un hombre de total confianza del rey Jaime I. Guillem de Montgrí era el que tenía la pasta, porque contaba con el dinero de la Iglesia.

¿Pero por qué se habla más de Guillem que de Bernat?

El que consiguió la entrevista con el rey para hablar de conquistar Ibiza es Bernat, pero el rey le dio el feudo a Guillem porque en ese momento era una autoridad. Era el arzobispo electo de Tarragona y tenía detrás la financiación de la Iglesia. Cuando estaba organizando la campaña, Guillem se dio cuenta de que le faltaba dinero y fue entonces cuando se vio obligado a pedir créditos y colaboración de los primos hermanos del padre de Jaime I: Nuño Sans y el infante Pedro de Portugal.

¿Le da usted algún crédito a la leyenda de que el hermano del xeic facilitó la entrada en la ciudad musulmana a las huestes cristianas?

Lo he pensado mucho y es posible que tuviera parte de verdad. Durante el asedio tuvo que haber conversaciones, algún punto de enlace entre los sitiados y los sitiadores. Es muy posible que hubiera corrupción. En mi opinión creo que pudieron pasar dos cosas: que durante el asalto real el hermano del jeque colaboró con las fuerzas atacantes y ayudó a abrir una puerta de la que era responsable o bien abrió la puerta de la segunda cerca, la que daba paso del recinto exterior al intermedio. Es posible que su casa tuviera un túnel que conectara la parte de arriba de la ciudad con la de abajo, pero no me creo que su vivienda tuviese un hueco que conectase la muralla con el exterior.

¿Hay alguna estimación de las personas de un bando y de otro que perdieron la vida en esta acción militar?

Se sabe que se dijeron misas en la iglesia que construyeron. Porque una de las cosas que pactaron antes de conquistar Ibiza es que, cuando la consiguieran, erigirían un templo en honor a Santa María, donde ahora está la catedral. Eso, por tanto es lo primero que hicieron después de la conquista, dar dinero para la iglesia, para mantener unos sacerdotes y para decir misas por los cristianos fallecidos. En algún sitio deben estar enterrados, pero no sé dónde. A ver si algún historiador lo investiga. Hoy en día se calcula que en cualquier operación militar hay entre un 5 y 10 % de bajas. Yo creo que en aquella operación pudo haber un 10 % de bajas seguro.

«Me gustaría que otra persona, sobre la base de este trabajo, investigue más y lo mejore»

Tras pactar la rendición, ¿qué cree que pasó con el jeque árabe, su séquito y toda la población musulmana que vivía en la isla?

No lo sé. Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Pienso que al jeque árabe, su guardia personal y su familia los dejaron marchar. El resto pasó a la esclavitud. A algunos musulmanes se les dejó quedarse convirtiéndose al cristianismo, los moriscos. Aún así, aunque quizás conservaran su libertad, pasaron a ser dependientes de los señores feudales que se repartieron la isla. Según lo que he leído, el rey Jaime I, cuando conquistaba el levante español, era partidario de dejar a la gente que iba capturando ahí como mano de obra y la hacía convertirse al cristianismo. Después he encontrado un artículo del historiador ibicenco Antoni Ferrer Abárzuza centrado en la repartición de la isla y cuenta que el infante Pedro de Portugal, al que le correspondió la parte de Santa Eulària, le concedió una porción de este territorio a unos cuantos musulmanes a cambio de que lo cultivasen y le diesen casi todo lo que sacasen de él. Sería hoy en día Balàfia, que en el árabe de aquella época significaba misericordia. Pedir balàfia era solicitar rendirte a cambio de conservar la vida.

¿Qué idea central sobre la conquista de Ibiza quiere que le quede clara al lector después de terminar su libro?

La idea de que fue una operación militar que, aunque muy sencilla en su concepto, era muy difícil de ejecutar porque hacía falta la logística y el dinero para tener a tanta gente desplegada en un lugar lejano y hostil. También me gustaría que otra persona, sobre la base de este trabajo, investigue más y lo mejore. Este es un libro divulgativo, hecho sin pretensiones históricas. Lo que quiero es despertar el interés de la gente por la cultura y por la historia de Ibiza.