El campeón de Roland Garros deja la raqueta para pasar unos días en Ibiza

El flamante campeón de Roland Garros, Alexander Zverev, dejó de lado los entrenamientos para pasar unos días de desconexión del tenis en Ibiza con su novia y sus amigos. Así se ve en unas imágenes que aparecen en una cuenta de Instagram de fans del tenista, en las que se le puede ver en un yate con su novia, la modelo Sophia Tomalla. En otras de las fotografías aparece en el interior de la discoteca [UNVRS] y junto al reconocido dj David Guetta. Por último, también posa junto a Rafa Nadal, con quien a veces entrena en la academia que el deportista retirado posee en Manacor.

El tenista ha firmado una gran primera mitad de temporada y al mencionado triunfo en el Abierto de Francia suma una semifinal en el Open de Australia y una final en Wimbledon, que perdió ante Jannik Sinner hace apenas dos semanas. Estos resultados le han hecho escalar hasta la segunda posición del ranking ATP, con lo que iguala su mejor posición en esta clasificación hasta el momento.

El deportista nacido en Hamburgo prepara el Masters 1000 de Montreal, que está programado entre el 1 y el 13 de agosto. Zverev parte como gran favorito para la victoria debido a las ausencias de estrellas de la talla de Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.