El asentamiento de Ibiza que Sant Josep quiere desalojar tras Punta Xinxó

Ibiza ya ha visto alzarse y derrumbarse una cantidad exorbitada de asentamientos de infraviviendas. Cuando se produce un desalojo, otro asentamiento se levanta. En el extremo oeste de Cala de Bou, en la calle Cuenca, se alza un poblado de infraviviendas que ya ha sido objeto de escrutinio por parte del Ayuntamiento de Sant Josep. El alcalde, Vicent Roig, ya anunció durante el desalojo del asentamiento de la estructura abandonada de Punta Xinxó: "en este terreno es el siguiente que vamos a tener que actuar". Roig detalló que existe "un inicio de denuncia" del año 2024 que no fructificó. "Es muy importante que haya de alguna manera una colaboración por parte de la propiedad y que la propiedad, por supuesto, haga las denuncias pertinentes, si no, es muy complicado el poder actuar", explicó el alcalde.

Un baño construido en madera con una ventana hecha de botellas recicladas. / Toni Escobar / Toni Escobar

De casa okupada a asentamiento de infraviviendas

El terreno se encuentra frente al mar y desde la línea de playa se pueden vislumbrar, entre los matorrales, las tiendas de campaña y las furgonetas de las personas que allí habitan. Tiene tres accesos discretos que conducen a una casa a través de un bosque donde brotan como los hongos las pequeñas construcciones artesanales, los vehículos camperizados y las tiendas de campaña. Son trabajadores que han venido a la isla a buscarse un futuro, a quienes el sistema ha excluido del circuito imposible de la vivienda. Algunos de ellos llegaron tras el desalojo de Punta Xinxó, otros llevan viviendo en el terreno más de una década.

"Pregunta por la mujer que está en la casa", recomiendan unos moradores que viven en tiendas de campaña. Al final de los senderos hay una vivienda, visiblemente arañada por los años, aunque bien cuidada. En el terreno, sorprende la ausencia de basura que ha caracterizado otros asentamientos de la isla. Al llegar a la casa, una mujer de mediana edad sale al paso: "Yo vivo en la casa hace doce años. Y esto era un vertedero, aquí no había puertas", relata. "Llegué con mi expareja, nos metimos. Yo empecé a limpiar, yo con un hijo de siete años. Las asistentes [sociales] vinieron porque claro, había que tener condiciones, agua, luz. Y la dueña, o era o es la señora Francisca Sánchez Ordoñez, la de Casa Lola, Paquita Marsans". Aunque en el vecindario, los rumores sobre la reciente compra del terreno por parte de un ciudadano holandés no han pasado desapercibidos.

Patio trasero de la vivienda que se encuentra en vías de desalojo por un procedimiento judicial / Toni Escobar / Toni Escobar

"Ya vino un amigo, porque la casa es grande, y nos hemos dedicado a restaurarla", relata. Los trabajos de mantenimiento son evidentes. "Paquita Marsans ha estado dos veces. En su día le parecía bien, porque el terreno era rural", afirma. "Y ahora lo han hecho urbano, y sí que ahí nos llegó una carta que decía que iba a empezar un proceso. A mí me echará una orden judicial, pero esto [en referencia a los asentamientos] es otra historia", recalca, desmarcándose de los moradores que habitan en el terreno.

"El problema no es de ellos o de nosotros: es de Ibiza, la vivienda. No es que la gente no quiera pagar, yo pagaría un alquiler, pero no puedo, así de claro". Señala que es un problema que afecta también a policías, médicos, maestros. En la casa viven tres personas. Tienen placas solares para abastecerse de electricidad y un pozo que se llena con camiones de agua. Nos invita a pasar a la vivienda, y nos muestra el patio trasero. La casa, algo desgastada por el tiempo, se encuentra en buen estado.

"Si me echan de aquí, me tengo que ir a vivir a la calle"

Los moradores que habitan el terreno insisten en que ellos no están ahí por elección. "¿Adónde vamos a ir? Si me echan de aquí, me tengo que ir a vivir a la calle. ¿Tú crees que si yo pudiera pagar 200 o 300 euros por una habitación viviría aquí? Yo tengo trabajo, cobro 1.200 euros. No puedo pagar 1.000 euros por una habitación". Aseguran que pagan 300 euros cada uno al mes por habitar el espacio. "Tenemos fotos y vídeos que lo demuestran", aseguran. Les pedimos que nos enseñen las pruebas, pero se niegan. "Solamente a un policía o un juez".

Una de las numerosas tiendas de campaña instaladas en el terreno / Toni Escobar / Toni Escobar

Preguntada por estas declaraciones, la mujer que vive en la casa lo niega: "No, yo, sinceramente, sí tengo una habitación alquilada. Pero no me pagan. El karma", responde con ironía. "Sí, me gano 300 euros, pero es una habitación que me he currado. Yo de aquí [de las infraviviendas] no cobro nada. Cada uno ha venido y se ha buscado el sitio", afirma.

El terreno, en vías de desalojo

Después del desalojo de Punta Xinxó, algunos de esos habitantes intentaron instalarse en este terreno. Pero el lugar no ha podido absorber a todos. "A mí me duele, porque son currantes, pero aquí esto no da más de sí", comenta la mujer. En el terreno viven familias con niños de pecho, con mascotas, con trabajos, con responsabilidades. El terreno está dividido principalmente en dos segmentos: de un lado se levantan tiendas de campaña, en el otro predominan las caravanas, las furgonetas, las cabañas menudas de madera. Es difícil estimar el número de personas que allí habitan, pero superan con creces la veintena.

Una autocaravana estacionada en el terreno que se abastece con energía solar / Toni Escobar / Toni Escobar

Este es, junto con el Hippy Market Gorila, el próximo objetivo del Ayuntamiento de Sant Josep. "El dron de la Policía Local pasa por aquí todos los días", comenta uno de los moradores. Aseguran que agentes de la policía ya han acudido tres veces a identificar a personas. Según cuentan, la convivencia es pacífica y no se han registrado peleas ni altercados. Aun así, saben que tarde o temprano tendrán que abandonar el solar.

Por su parte, el alcalde de Sant Josep afirmó que en el Hippy Market Gorila, que cuenta con una construcción que alberga habitaciones, baños y hasta un antiguo bar, hay una persona que cobra mensualmente a las personas que allí viven. "La gente que está allí dentro, con todos los que han hablado, nos dicen que están pagando un alquiler, con lo cual, creo que lo que se está haciendo es aprovechar una circunstancia". Indicios similares se registran en el asentamiento de la calle Cuenca, donde los moradores aseguran que existen pagos de alquiler, aunque sin aportar pruebas, mientras que la persona que habita en la casa principal lo niega. Cobros similares se registraron también en el asentamiento de sa Joveria o en Can Rova, donde había personas que pagaban hasta 500 euros al mes por un hueco donde poner una tienda de campaña.