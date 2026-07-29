Los amarristas de Talamanca denuncian también al pirata de Porroig: ahora ante la Guardia Civil de Ibiza

Suma y sigue en el historial de denuncias de Evaristo Soler, el conocido como pirata de Porroig. La Asociación Amarristas de Talamanca le ha denunciado este miércoles ante la Guardia Civil de Sant Josep por la instalación continuada de fondeos ilegales en la bahía, su explotación económica y daños sobre la pradera de posidonia. El escrito también denuncia amenazas e intimidaciones a usuarios de la zona, la presencia de embarcaciones dentro del área de baño y la presunta participación de un colaborador.

Esta nueva denuncia, a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, se une a la que ha anunciado que interpondrá el Ayuntamiento de Ibiza en la Fiscalía de Ibiza contra Soler, al que localizó hace una semana durante un control desarrollando actividades ilegales con los fondeos ilegales.

En su denuncia, esta asociación sostiene que Soler mantiene estas prácticas "de manera ininterrumpida" desde su llegada a la bahía de Talamanca, la temporada de verano de 2025. Soler instala en el fondo marino puntos de fondeo fijos, conocidos como 'muertos', sin disponer de título ni autorización para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. La asociación añade que estas estructuras están formadas por anclas de aproximadamente 30 kilos y por "complejas marañas de cadenas" colocadas y ocultas bajo el agua para dificultar su detección por parte de las autoridades.

Fondeos instalados de noche

Los Amarristas de Talamanca explican a la Guardia Civil que los nuevos fondeos se colocan sistemáticamente a altas horas de la noche y durante la madrugada, aprovechando la falta de visibilidad para eludir la vigilancia costera. El escrito de denuncia atribuye también al denunciado la apropiación y sustracción de estructuras de fondeo preexistentes pertenecientes a otros usuarios de la bahía, que después serían reubicadas o reutilizadas para obtener un beneficio económico.

La asociación advierte de que los anclajes, bloques y cadenas se sitúan directamente sobre la pradera de posidonia oceanica, un hábitat protegido por la normativa autonómica y nacional, recuerdan. Según sostiene la denuncia, estas instalaciones provocan el desgarro, la destrucción y el deterioro continuado del ecosistema marino.

El colectivo asegura además ante la Guardia Civil que Soler explota comercialmente los fondeos que presuntamente instala sin autorización y los alquila a propietarios de embarcaciones a cambio de un precio previamente acordado. La asociación dice disponer de testimonios directos de usuarios y armadores que aseguran pagar regularmente por utilizar estos "muertos" y que señalan a Soler como la persona que gestiona y recibe los cobros.

Imágenes de sus barcos

La denuncia incorpora imágenes de las embarcaciones presuntamente relacionadas con esta actividad, dado que la asociación señala que desconoce la identidad de sus propietarios. Y añade algunas de estas embarcaciones se sitúan dentro de la zona de baño balizada, lo que, según el escrito, supone un "riesgo grave" para la integridad física de los bañistas. La entidad aporta documentación gráfica y asegura haber detectado de forma reiterada barcos con la matrícula borrada u oculta deliberadamente para impedir su identificación.

El documento recoge que estas embarcaciones generan contaminación acústica y molestias a los vecinos por el funcionamiento "constante y descontrolado" de generadores eléctricos a pocos metros de la playa. Como ejemplo de lo que califica de «temeridad», la asociación señala que el 17 de junio de 2026 una embarcación que pretendía fondear en la zona quedó varada contra la seca.

Otro de los hechos trasladados a la Guardia Civil es el hallazgo de una embarcación auxiliar tipo dinghy (una auxiliar de otra de mayor tamaño) en el interior de uno de los barcos que la asociación vincula directamente con Soler. El colectivo sostiene que la auxiliar había sido previamente denunciada como robada en las inmediaciones del muelle del Hotel Simbad y considera que los hechos podrían constituir un presunto delito de receptación o hurto. Matizan no obstante que por esa sustracción no se interpuso denuncia.

La asociación identifica también al presunto colaborador de Soler, que actuaría como «amigo, colaborador estrecho y cómplice» y desarrollaría actividades coordinadas con el principal denunciado.

Los Amarristas de Talamanca le atribuyen la custodia de una embarcación semirrígida, la realización de presuntos cobros por el alquiler de fondeos y el transporte supuestamente ilegal de personas desde tierra hasta las embarcaciones. El escrito añade que el 15 de julio de 2026 fue observado a cargo de un catamarán recién llegado, que posteriormente fue situado en el sector que la asociación considera controlado por la organización de Soler.

La denuncia describe también un "clima de coacción e intimidación" hacia los amarristas locales y los usuarios de la bahía" y amenazas verbales "directas y explícitas" contra personas vulnerables, algunas de ellas en presencia de menores que se encontraban con sus progenitores en embarcaciones próximas a la zona objeto de la denuncia. Según el colectivo, el temor a posibles represalias o sabotajes contra las embarcaciones ha disuadido a numerosos afectados de presentar denuncias individuales.