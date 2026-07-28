Tres pequeños incendios de Ibiza entran en la declaración estatal de zonas afectadas por emergencias

Una cama balinesa que comenzó a arder junto a una villa, un camión de escombros que derribó una torre eléctrica y una infravivienda en ses Feixes. Tres episodios modestos por su extensión, aunque aparatosos durante unas horas, han colocado a Ibiza por sorpresa dentro del amplio mapa de zonas afectadas por una emergencia de protección civil aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

El Gobierno central ha incluido en esa declaración los territorios perjudicados por 211 sucesos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio, la mayoría incendios forestales. Entre ellos aparecen tres fuegos registrados en Ibiza los días 22 y 29 de mayo y 13 de julio.

La fórmula administrativa resulta solemne —«zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil»—, pero en el caso ibicenco los incendios tuvieron unas dimensiones muy alejadas de las grandes catástrofes que también figuran en el acuerdo. La misma relación incluye, por ejemplo, el incendio de Los Gallardos, en Almería, que dejó trece fallecidos, y los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo que han obligado a declarar una emergencia de interés nacional.

En Ibiza no hubo víctimas ni grandes superficies devastadas. Sí hubo columnas de humo, medios aéreos sobrevolando las viviendas, carreras de los equipos de emergencia y la inquietud inevitable que provoca ver las llamas cerca del pinar.

Una cama balinesa y 270 metros de pinar

El primero de los tres sucesos se produjo el 22 de mayo en el Puig de sa Creu, entre Jesús y Cala Llonga, en el municipio de Santa Eulària. El origen, según las fuentes municipales citadas entonces, estuvo en una cama balinesa situada en una villa. El humo negro pudo verse desde numerosos puntos de la isla y la proximidad de las llamas a una vivienda generó alarma. Sin embargo, el fuego quedó estabilizado apenas veinte minutos después de declararse y fue controlado poco más tarde. Afectó a unos 270 metros de zona boscosa de pinar.

Una semana después, el 29 de mayo, las llamas regresaron a los alrededores de Cala Llonga. Esta vez el desencadenante fue un accidente: un camión que transportaba escombros chocó contra una torre eléctrica, que cayó al suelo junto con los cables y originó el incendio. El fuego afectó a aproximadamente 1,5 hectáreas de pinar y sotobosque. Fue controlado aquella misma tarde, aunque los trabajos para darlo por extinguido se prolongaron durante once horas.

El tercer episodio incluido en la relación estatal está fechado el 13 de julio y aparece identificado oficialmente como un incendio de «Santa Eulalia del Rio». Sin embargo, la emergencia difundida ese día por los servicios locales se situó en ses Feixes, en la zona de Es Prat de ses Monges, dentro del municipio de Eivissa.

El fuego comenzó en una infravivienda y fue declarado de gravedad potencial 1. El Ibanat movilizó medios aéreos y trabajó junto a los Bomberos del Consell, la Policía Local y otros servicios de emergencia. El alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, pidió entonces a la ciudadanía que no se acercara al lugar.

Las llamas alcanzaron alrededor de 300 metros del terreno de una vivienda próxima, donde en aquel momento se encontraban una mujer y su nieta de cuatro años. Aunque la superficie afectada volvió a ser reducida, el incendio reabrió el debate sobre las construcciones precarias y las ocupaciones existentes en una zona natural protegida.

Una declaración que abre la puerta a ayudas

La inclusión de los tres fuegos en el acuerdo no implica que Ibiza haya sufrido una catástrofe comparable a las más graves del listado. La declaración agrupa emergencias de escalas y consecuencias muy distintas, siempre que activaran los correspondientes mecanismos de protección civil.

Su principal efecto es administrativo: permite solicitar ayudas por daños personales o materiales, gastos asumidos por administraciones locales y perjuicios en viviendas, negocios o infraestructuras. También abre la puerta a beneficios fiscales, medidas laborales y subvenciones para reparar instalaciones públicas.

Así, tres incendios que en Ibiza quedaron como sobresaltos breves del inicio del verano han terminado compartiendo documento oficial con algunos de los episodios más devastadores del año. Una cama, una torre eléctrica y una infravivienda ocupan ahora tres líneas en la larga relación nacional de emergencias.