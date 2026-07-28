Santa Eulària es el segundo municipio de España con la vivienda menos rentable

Santa Eulària es el segundo municipio de España donde resulta menos rentable comprar una vivienda para destinarla al alquiler. El rendimiento bruto se situó en el 3,3% durante el segundo trimestre de 2026, según el estudio elaborado por Fotocasa a partir de los precios de venta y alquiler registrados en junio.

Entre las localidades incluidas en el análisis, únicamente San Sebastián presenta una rentabilidad inferior, del 3,1%. Por detrás de Santa Eulària aparecen Calpe, con un 3,5%; Las Rozas de Madrid y Sant Cugat del Vallès, ambas con un 3,6%; y Vera y Benahavís, con un 3,7%.

El dato del municipio ibicenco queda además nueve décimas por debajo del promedio de Baleares, situado en el 4,2%, y se aleja todavía más de la media española, que alcanza el 5,7%. La baja rentabilidad no implica necesariamente una menor demanda, sino que refleja el efecto de unos precios de compra especialmente elevados en relación con las rentas que pueden obtenerse mediante el alquiler.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, señala que el fuerte incremento del precio de adquisición de los inmuebles en Baleares ha sido superior a la evolución de los alquileres durante los últimos años. Esta diferencia ha elevado considerablemente la inversión inicial necesaria y ha reducido de forma progresiva el rendimiento de las operaciones inmobiliarias.

La rentabilidad media de la vivienda en Baleares ha caído desde el 4,8% de 2021 hasta el 4,2% actual. El descenso resulta todavía más acusado al comparar el dato con el de 2016, cuando alcanzaba el 6,6%. Aun así, Fotocasa considera que la elevada demanda residencial y el atractivo del mercado balear mantienen el interés inversor, aunque con retornos más ajustados.

Llucmajor lidera la rentabilidad en Baleares

La situación de Santa Eulària contrasta con la de Llucmajor, el municipio balear más rentable de los analizados, con un rendimiento del 5,5%. Le siguen Palma, con un 4,4%, y Calvià, con un 4%. Ninguno alcanza, sin embargo, el promedio nacional del 5,7%.

En el conjunto de España, las mayores rentabilidades se localizan lejos de los mercados turísticos más caros. El Ejido encabeza la clasificación con un 12,2%, seguido de Adra, con un 12%; Santa Coloma de Gramenet, con un 11,7%; y Miranda de Ebro, con un 10,2%.

Por comunidades autónomas, Baleares ocupa la parte baja de la tabla junto con Madrid, Andalucía y País Vasco. Castilla-La Mancha lidera el listado con una rentabilidad del 7,8%, seguida de Aragón, con un 7,5%, y Extremadura y Castilla y León, ambas con un 6,9%.

El estudio sitúa así a Santa Eulària entre los mercados donde el elevado coste de acceso a la vivienda limita más el beneficio potencial del alquiler. Su 3,3% convierte al municipio ibicenco en el segundo menos rentable de España de cuantos ha analizado el portal inmobiliario.