Reclaman extender el plus de insularidad al personal del Consell y de los ayuntamientos de Ibiza

El PSOE ha registrado mociones en el Consell de Ibiza y en los cinco ayuntamientos de la isla para reclamar que el nuevo plus de insularidad aprobado para el personal de la Administración General del Estado se aplique también a los trabajadores de las administraciones locales.

La iniciativa propone que el Consell y los consistorios abran "de manera inmediata" la negociación de este complemento con sus empleados y que sus efectos económicos se reconozcan desde el 1 de julio de 2026. Además, plantea que la institución insular cree una línea extraordinaria de ayudas para aquellos municipios que no dispongan de capacidad presupuestaria suficiente para asumir el incremento.

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Vicent Roselló, presentó la propuesta acompañado de representantes de los grupos socialistas de la isla. Según explicó, el objetivo es que la equiparación retributiva alcance no solo a los funcionarios estatales destinados en las Pitiusas, sino también al personal del Consell y de los ayuntamientos.

«Consideramos que es una cuestión de justicia social», señaló Roselló, quien pidió el apoyo del Partido Popular durante la tramitación de las mociones en los próximos plenos.

Ayudas para los ayuntamientos con menos recursos

Uno de los puntos principales de la propuesta es la implicación económica del Consell de Ibiza. Los socialistas reclaman que la institución aporte recursos a los municipios que tengan dificultades para incluir el complemento en las nóminas de sus trabajadores.

La moción solicita que la aplicación se negocie de manera inmediata y que el Consell habilite una partida específica para evitar diferencias entre empleados públicos en función del ayuntamiento en el que presten sus servicios.

Paralelamente, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley para mejorar el complemento que recibe el personal de la Comunidad Autónoma. La iniciativa plantea incorporar el plus de insularidad a los trienios de funcionarios, personal estatutario y laboral, de manera que la antigüedad también tenga en cuenta el sobrecoste de vivir y trabajar en las islas.

La propuesta reclama asimismo adelantar el calendario de homogeneización del complemento, cuya aplicación progresiva está prevista actualmente hasta 2028.

Más de 3.500 beneficiarios en las Pitiusas

La diputada ibicenca del PSOE en el Congreso, Milena Herrera, destacó que la mejora aprobada para el personal estatal beneficiará desde julio a 11.176 empleados públicos en Baleares, de los cuales alrededor de 3.500 trabajan en Ibiza y Formentera.

Según los datos aportados por la formación, el incremento del complemento será superior al 100% para el personal destinado en Mallorca y superará el 300% en Ibiza y Formentera.

Herrera explicó que un trabajador del grupo C2 pasará de percibir 68,60 euros a 297,91 euros mensuales, mientras que para un empleado del grupo A1 el complemento aumentará de 127,33 a 697,70 euros al mes.

La diputada vinculó la actualización salarial con el elevado coste de vida de las islas y, especialmente, con las dificultades para acceder a una vivienda. A su juicio, la mejora pretende facilitar la cobertura de puestos públicos y reconocer el sobrecoste que soportan los trabajadores destinados en territorios insulares.

El PSOE sostiene que extender el complemento al personal local contribuiría a evitar desigualdades entre empleados públicos que trabajan en un mismo territorio, aunque pertenezcan a administraciones diferentes. La decisión quedará ahora en manos de los plenos del Consell y de los cinco ayuntamientos de Ibiza.