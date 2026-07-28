El PSOE critica que haya turnos con solo dos policías en Sant Antoni en plena temporada turística

El PSOE de Sant Antoni ha criticado la situación que atraviesa la Policía Local del municipio por la falta de agentes en plena temporada turística. Los socialistas aseguran que durante varios turnos del mes de julio el servicio ha funcionado "muy por debajo de los efectivos mínimos necesarios para garantizar la seguridad de residentes y visitantes".

La denuncia llega después de que Diario de Ibiza publicara que hubo jornadas en las que solo dos o tres agentes tuvieron que atender todo el término municipal. Para el PSOE, esta situación evidencia una falta de planificación del equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde, Marcos Serra, y la concejala de Policía, Neus Mateu.

La formación socialista relaciona la falta de efectivos con los problemas de seguridad y convivencia registrados este verano en el municipio. Según el partido, uno de los veranos más conflictivos de los últimos años coincide con una situación crítica de la plantilla policial y con un modelo turístico que, a su juicio, está cada vez más vinculado a la fiesta y al descontrol.

El PSOE considera especialmente grave que la escasez de personal haya afectado a la prestación de servicios esenciales. Según denuncia, en algunos momentos no se pudo dar cobertura al sistema VioGén, destinado a la protección de víctimas de violencia de género.

Asimismo, la formación recuerda que quedaron sin atender o se tuvieron que retrasar avisos relacionados con peleas, incidentes en la vía pública y personas con problemas de salud mental. También sostiene que las dependencias de la Policía Local tuvieron que permanecer cerradas durante varias horas por falta de personal.

Los socialistas ponen como ejemplo una jornada de máxima afluencia vinculada a la final del Mundial de Fútbol, en la que, solo había dos policías de servicio para todo Sant Antoni y uno de ellos era un agente en prácticas.

Una plantilla considerada insuficiente

El PSOE recuerda que el propio equipo de gobierno había reconocido en los últimos años que la plantilla era insuficiente y que Sant Antoni necesitaría al menos unos 80 agentes para cubrir adecuadamente las necesidades del municipio.

La formación también señala que el jefe de la Policía Local había advertido públicamente de la sobrecarga de trabajo, el estrés de los agentes y la falta de recursos humanos. Pese a estas advertencias, los socialistas acusan al Ayuntamiento de no haber adoptado las decisiones necesarias para evitar la situación actual.

Por este motivo, el PSOE exige a Marcos Serra y Neus Mateu que ofrezcan explicaciones públicas sobre las causas que han provocado el deterioro del servicio. También reclama que detallen qué medidas urgentes adoptarán para reforzar la plantilla y evitar que vuelvan a producirse turnos sin los efectivos mínimos.

Críticas a las cámaras y a la vigilancia privada

El PSOE considera que la falta de policías pone en cuestión las medidas de seguridad anunciadas por el gobierno municipal, entre ellas la instalación de más de un centenar de cámaras de videovigilancia y la contratación de vigilantes privados.

Los socialistas aseguran que ya habían advertido de que las cámaras no podrían entrar en funcionamiento en los plazos anunciados, debido a la falta de autorizaciones y de personal para gestionarlas. También sostienen que la seguridad privada no puede sustituir las funciones de la Policía Local ni dar respuesta a determinados incidentes de seguridad ciudadana.

Según el PSOE, los problemas conocidos durante julio demuestran que, mientras el Ayuntamiento anunciaba nuevas herramientas de vigilancia, el municipio seguía sin disponer de los agentes suficientes para prestar los servicios policiales más básicos.

La formación responsabiliza políticamente al alcalde y a la concejala de Policía de la situación y advierte de que las consecuencias afectan a la ciudadanía, los visitantes y el sector empresarial turístico, que, según los socialistas, reclama mayoritariamente un cambio en el modelo turístico y de seguridad de Sant Antoni.