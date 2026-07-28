La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes

Desde mediados de julio, la Policía Local de Sant Antoni se ha visto en serias dificultades en varias ocasiones para conseguir contar con la plantilla mínima requerida para garantizar la seguridad en el municipio. El motivo: que hay varios agentes de baja médica y que los que están en activo acusan el cansancio, acrecentado por la ola de calor, y, en consecuencia, en muchos casos, no se muestran dispuestos a hacer más horas extras de las que llevan realizando en los últimos meses. Lo confirman fuentes policiales, que denuncian que la falta de efectivos está provocando que algunos turnos queden cubiertos únicamente por dos o tres agentes, cuando el servicio mínimo es, en los turnos de mañana y de tarde, de cuatro agentes (dos patrullas) más un teleoperador (personal administrativo que se encarga de atender las llamadas) y en el de noche, en temporada alta, de seis agentes (tres patrullas) más un teleoperador.

Esta situación se ha producido, probablemente, en al menos una jornada la semana pasada y en tres, confirmadas, entre los días 12 y 19 de julio. Según la información facilitada, en el turno de mañana del domingo 12 de julio solo había tres agentes de servicio para todo el municipio. La situación fue peor el 18 de julio. Ese día, entre las 14 y las 23 horas, solo trabajaron dos policías locales, de los cuales uno está en prácticas. La falta de efectivos impidió en esa ocasión dar cobertura en el municipio al sistema VioGén, a través del que se procura protección a las víctimas de violencia de género. No se atendieron, asimismo, ni un conflicto generado por una persona ebria en la vía pública ni un aviso de un paciente psicótico. Además, las dependencias estuvieron cerradas de las 19 a las 22 horas porque solo se contaba con un agente en prácticas. Con cuatro efectivos, de los que tres están todavía formándose, tampoco se cumplieron los mínimos entre las diez de la noche de ese sábado y las siete de la mañana del día siguiente. Ante la escasez de personal, no se acudió a los avisos de una pelea en una discoteca del municipio y de una persona herida en la calle Salvador Espriu.

En el turno de mañana del domingo 19 de julio, nuevamente, solo se contó con dos agentes, uno de ellos en prácticas, y no se pudo abrir la oficina del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), en el paseo de la playa de s’Arenal. Asimismo, entre las 19 y las 22 horas permanecieron cerradas las dependencias policiales al quedar solo un agente en prácticas para todo el municipio.

La respuesta del Ayuntamiento de Sant Antoni

La junta de personal del Ayuntamiento de Sant Antoni ha rehusado hacer declaraciones sobre el asunto, aunque el ejecutivo local sí se ha pronunciado, reconociendo que "se han producido turnos puntuales bajo mínimos debido a la acumulación de varias bajas entre los agentes". No obstante, ha señalado que "se están reorganizando los recursos disponibles para mantener la atención y la seguridad ciudadana".

Hay que tener en cuenta que en la actualidad la Policía Local de Sant Antoni cuenta con un poco más de 60 agentes y que de ellos hay aproximadamente siete de baja médica de larga duración.De esa cantidad, en torno a cuatro sufrieron roturas de huesos durante intervenciones policiales entre mayo y junio y requerirán varios meses de recuperación.

Tomás Monzó, el pasado mes de mayo. / Vicent Marí

Que la plantilla no está dimensionada para la explosión demográfica que ha experimentado el municipio en los últimos años ya lo admitía en 2023 la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana de Sant Antoni, Neus Mateu. "Se necesitaría un mínimo de 80 efectivos", aseguraba entonces.

Recientemente se pronunció en el mismo sentido Tomás Monzó, nombrado jefe de la Policía Local de Sant Antoni el pasado mes de abril. En una entrevista concedida en mayo a Diario de Ibiza reconoció que "hay una sobrecarga de trabajo" y que "los agentes están trabajando por encima de sus posibilidades físicas y mentales, con estrés policial". Asimismo, señaló que con cerca de 28.000 habitantes, en Sant Antoni el número de efectivos es "insuficiente" en invierno, solo con los residentes, y todavía más en verano, "cuando esa cifra se cuadruplica con el turismo", sin contar con todos los que se desplazan al municipio para disfrutar de su oferta de ocio. "Hay una población flotante con la que nadie cuenta. No tiene sentido que tengamos los mismos recursos humanos en invierno y en verano", subrayó.

Por otro lado, Monzó destacó que, gracias a las subvenciones del Impuesto de Turismo Sostenible, "este año se va a ampliar la plantilla con diez nuevos agentes hasta llegar a 69", aunque el objetivo, apuntó, "es llegar a los 80 efectivos".